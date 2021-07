La renovación o el ‘fichaje’ de Leo Messi continúa sin concretarse. Pese a que tanto Barcelona como el propio futbolista quieren volver a unir sus caminos después de que se separasen de forma oficial el pasado 30 de junio, la situación económica del club azulgrana sigue en un momento delicado, por lo que hasta que no se resuelva el rosarino continuará siendo un jugador libre sin equipo.

Desde que Leo Messi pidiese salir del Barcelona el pasado verano y Josep María Bartomeu se lo negase, la situación del ’10’ culé ha sido como un culebrón. Su futuro quedaba en el aire ya que al término de esta campaña acababa su contrato, pero con un nuevo presidente el argentino dejaba la puerta abierta a continuar. Todo se basaría en el proyecto deportivo que le pusiesen sobre la mesa y todos los candidatos a la presidencia del Barcelona tenían como número uno de su programa la renovación del seis veces ganador del Balón de Oro.

Finalmente fue Joan Laporta el ganador en unas elecciones marcadas por la pandemia del coronavirus y la principal misión del máximo mandatario del Barcelona ha sido la de convencer a Messi para que continuase. El crecimiento de futbolistas como Pedri o los fichajes del Kun Agüero, Memphis Depay o Eric García han convencido al crack nacido en Rosario, por lo que ahora sólo faltaba llegar a un acuerdo económico con el que Leo decidiese seguir en el Camp Nou.

No le han faltado ofertas

Ambas partes, club y Messi, decidieron continuar juntos un camino que se inició hace 21 años cuando Leo dejó su Argentina natal para enrolarse en Can Barça. La renovación se daba por hecha, pero pasaban los días y no llegaba la firma. Así se llegó a las doce de la noche del 30 de junio y Messi dejaba de pertenecer al Barcelona de forma oficial. Su contrato había expirado y todavía no se había producido esa ampliación, por lo que pasaba a encontrarse sin equipo.

Durante estos meses en los que su renovación ha sido el verdadero culebrón en Can Barça no le han faltado ofertas. El Manchester City estuvo atento, pero quien de verdad quería tirar la casa por la ventana con su fichaje fue el PSG. Nasser Al-Khelaifi le presentó una oferta multimillonaria a la que pocos futbolistas dirían que no y Messi fue uno de ellos. Todo estaba acordado con el Barcelona pero el pasado 30 de junio quedó libre y ahora el club azulgrana tiene que ‘ficharle’ para volver a tener en su plantilla a Leo.

El Barcelona necesita vender

El Barcelona necesita vender sí o sí para rebajar la masa salarial. La época de Josep María Bartomeu estará marcada por la crisis en la que dejó al club y los grandes salarios que ofreció a los futbolistas, cediendo así a las peticiones de los jugadores. Esto ha provocado una deuda millonaria y una serie de futbolistas que no quieren irse del Camp Nou perdonando dinero. Son los casos de los Umtiti, Pjanic o, incluso, Luis Suárez en su día. Y es que el Barça continuó pagando parte del salario del delantero uruguayo que acabaría conquistando la Liga con el Atlético de Madrid.

Ante esta crisis económica de grandes dimensiones el Barcelona tiene que seguir vendiendo. Junior Firpo está a un paso del Leeds, Konrad de la Fuente se ha ido al Olympique de Marsella y Matheus Fernandes fue despedido, pero lo que de verdad importa es que haya grandes ingresos. Por ello se esperaba poner en el mercado a Ousmane Dembélé, pero estará de baja 4 meses, lo que complica las cosas. Philippe Coutinho ha perdido valor y ya el único que queda por el que sacar un buen pellizco es Antoine Griezmann.

Un contrato sin ambigüedades

Por otro lado, Leo Messi no quiere que le pase como el verano pasado si en algún momento quiere abandonar el Camp Nou. Los abogados del rosarino continúan trabajando y finiquitando los pequeños flecos para que no haya términos ambiguos o sujetos a interpretaciones. El ’10’ quiere tener el poder de decidir su futuro y sus representantes están atentos a cualquier detalle, incluidos las formas y fórmulas de pago porque quieren evitar a toda costa que el argentino vuelva a tener problemas con Hacienda.

Los días van transcurriendo y Messi se encuentra disputando la Copa América con Argentina. La firma no llega y en el club hay trabajadores que empiezan a ver complicado que se produzca el ‘fichaje’ de Leo, aunque Laporta sigue empeñando en poder hacerlo y por eso se ha reunido con Javier Tebas para tener todo bien asegurado. También el propio futbolista quiere que se desatasque la operación para poder continuar en el club de su vida en el que lleva 21 años.