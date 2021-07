El Barcelona sigue trabajando en la forma de cuadrar las cuentas para hacer un sitio a Leo Messi, sin incumplir el fair play financiero que le exige la Liga. Desde el club azulgrana ya han dado salida a varios jugadores con los que Koeman no cuenta, aunque la limpieza aún no ha terminado. Todavía no tienen hueco para la renovación del argentino y la entidad estaría dispuesta a regalar a Miralem Pjanic y Samuel Umtiti, en busca del ansiado hueco para el argentino.

Según cuenta Mundo Deportivo, el Barça le ha ofrecido la carta de libertad a Pjanic y Umtiti, dos futbolistas que no entran en los planes del técnico neerlandés. La falta de ofertas por ellos es lo que ha llevado al club a tomar esta decisión. La intención es liberar masa salarial para seguir haciendo hueco para encajar el salario del 10, que está libre desde el 1 de julio. Sin embargo, tal y como desvela el citado diario, el bosnio y el francés todavía no han aceptado.

Acorde con esta información, Umtiti se habría negado a aceptar la carta de libertad porque su prioridad es seguir en el Barcelona. El francés está trabajando duro durante el verano para intentar convencer a Koeman de quedarse. De momento no hay ofertas por él. Olympique de Marsella y Lyon han preguntado por su situación, igual que Juventus e Inter se han interesado por Pjanic, pero sin llegar a una propuesta formal. Ante la falta de ofertas, el club habría decidido darles la carta de libertad y que se vayan gratis.

Pjanic, una ruina

El problema es Pjanic. El bosnio supondría una ruina para el club puesto que dejaría 45 millones de euros de pérdidas. Pagaron 60 millones por él el verano pasado en la operación que llevó a Arthur a la Juventus por 72 kilos, de los cuales se han amortizado sólo 15. Aún así están dispuestos a regalarlo con el fin de encajar a Messi, principal objetivo de Joan Laporta y su Junta Directiva.

Sin embargo, Pjanic y Umtiti no serán los únicos que se marcharán libres. El citado medio catalán informa de que el Barça no se para ahí, y tiene pensado ofrecerles la carta de libertad a más jugadores. Estas informaciones no ayudan a conseguir ofertas, aunque sí permitirían al club rebajar la masa salarial y lograr hacer el hueco necesario para firmar el nuevo contrato del astro argentino.