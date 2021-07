La temporada de Pedri González, más allá de ser sumamente larga, está siendo excelsa. El tinerfeño es posiblemente la gran revelación del curso tras un primer año en el Barça mayúsculo y un impacto en la Selección Española de Luis Enrique sideral. Es terminología de crack, de quilates en su fútbol, pero es que el de Tegueste muestra una madurez y un forma de ver este deporte impropio de un jugador de tan solo 18 años, que nació en 2002…

El gran año de Pedri le está colocando cada vez con más fuerza cerca del Golden Boy, el título que galardona al mejor futbolista del momento menor de 21 años, el Balón de Oro del fútbol precoz. El título que la pasada temporada levantara el noruego Erling Haaland tras batir todos los registros de precocidad goleadora. El gol, ese matiz tan preciado en el fútbol, le dio sin ningún tipo de discusión el galardón al delantero del Borussia Dortmund. Pero Pedri está hecho de otra pasta y no necesita de esto para deslumbrar.

Cuatro goles y seis asistencias es lo que queda en sus estadísticas esta temporada. Era su año debut, el primero en la élite tras un año a préstamo en Las Palmas. El fútbol del juvenil ya se veía desbordar en Segunda División donde impera el físico y el orden. Era diferencial. Pero llegaba al Barça, quizá uno de los más altos escalones a los que puede aspirar un futbolista, e hizo del Camp Nou su salón. Pedri ha acabado su primer curso como blaugrana con 52 partidos disputados, 40 como titular con tan solo 18 años. Líder del centro campo junto con Frenkie de Jong y Sergio Busquets, un chico recién llegado en edad juvenil y que jamás pasó por La Masía. No le hizo falta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedri González (@pedrigonzalez)

Su año como culé fue sensacional, brillante, casi de matrícula. Su primer título bajo el brazo con la Copa del Rey y un impacto palpable en el juego y del Barça a las órdenes de un Ronald Koeman que le mimó como un padre. Pero no era suficiente, el Golden Boy exige más, una pincelada mayor de superioridad a la que también aspiran chicos como Bellingham (Borussia Dortmund), Camavinga (Rennes), o Greenwood (Manchester United). Y llegó la Eurocopa.

Luis Enrique no lo dudó. Pedri entraba dentro de su lista de 23 seleccionados para acudir a esta Eurocopa 2020. Se quedaba gente importante fuera y entraba un joven de 18 años. Es algo que no le ha pesado en ningún momento al seleccionador y ahora queda claro el porqué. El tinerfeño ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado España hasta alcanzar las semifinales del torneo, donde se las verá ante Italia.

Un único minuto se ha perdido en toda la competición el jugador, al que Luis Enrique le sacó sobre la bocina ante Suiza para introducir a Rodri, que sería una de los lanzadores –aunque no tendría fortuna–. Es el único suspiro que ha tenido de descanso Pedri durante toda esta Euro y ha sido clave en la fluidez del juego español. Junto a Busquets (los dos primeros ante Rodri) y Koke, el de Tegueste le ha dado ritmo, profundidad y respiro a una España que sigue sus pasos y que sigue sorprendida por su fútbol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedri González (@pedrigonzalez)

Luis Enrique ha apostado decididamente por Pedri y los partidos que está disputando el jugador le están dando la razón. Es uno de sus intocables. El tinerfeño le ha ganado la tostada a Thiago, a Fabián e incluso a Marcos Llorente en un sitio el once. Su físico, pese a no ser abrumador, está sorprendiendo con nota porque no decae, no baja el nivel y sigue corriendo hasta el último minuto.

Su excelsa Eurocopa y la gran apuesta por él de Luis Enrique –persistió en él tras los dos empates iniciales cuando le costó encajar–, están encaminando a Pedri hacia el Golden Boy por delante de cualquier otro candidato de los que pugna por el título individual. Bellingham, su gran rival en estos momentos por el trofeo, está pasando desapercibido con Inglaterra, con la que solo ha disputado media hora en estos primeros cinco partidos.