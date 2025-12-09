La UD Las Palmas fortalece sus vínculos con Marruecos con un acuerdo de colaboración con Stade Marocain

La UD Las Palmas ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Stade Marocain, uno de los clubes más antiguos y con mayor tradición del Reino de Marruecos, fundado en 1919. Esta alianza supone un paso estratégico en la aproximación del club al contexto regional y deportivo que está viviendo el país vecino, especialmente en un momento de crecimiento del fútbol marroquí y de preparación conjunta de España, Portugal y Marruecos como sede del Mundial 2030.

Este entendimiento se enmarca en la voluntad de UD Las Palmas de reforzar relaciones institucionales y formativas con Marruecos, potenciando puentes de cooperación entre ambos territorios. Con ello, la Unión deportiva Las Palmas avanza en su posicionamiento internacional, aprovechando la cercanía geográfica, los lazos culturales existentes y el papel creciente del fútbol marroquí en el escenario global.

El acuerdo permitirá desarrollar distintas iniciativas conjuntas centradas en el fútbol base y la creación de nuevas oportunidades de colaboración entre ambas entidades. Stade Marocain, por su parte, suma la experiencia y prestigio de una institución histórica, consolidada en el ecosistema futbolístico del país.

UD Las Palmas destaca que esta alianza forma parte de una estrategia más amplia de internacionalización y de fortalecimiento de proyectos deportivos en regiones clave para el futuro del club.