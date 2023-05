El truco que utilizará Rafa Nadal para no perder su puesto tras la lesión

Rafa Nadal dio una de las noticias de lo que va de año al anunciar su retirada temporal del tenis, debido al impacto de las lesiones en su cuerpo y la imposibilidad de llegar en condiciones a disputar Roland Garros, su torneo predilecto en el que ha conseguido levantar el título hasta en 14 ocasiones a lo largo de su carrera deportiva. Sin embargo, Nadal, que también contó que tiene en sus planes colgar la raqueta definitivamente en 2024, volverá a finales de año o en el inicio del siguiente y cuenta con una opción que le brinda la ATP para mantener un ranking que puede ayudarle a volver a lo más alto.

La realidad de Nadal en cuanto a la clasificación ATP es que simplemente con no participar en Roland Garros, caerá más allá del top-100, concretamente en torno a un puesto 130 que huelga decir que no es acorde a su talento y trayectoria. Sin embargo, la caída será aún mayor, teniendo en cuenta que el balear no tiene pensado jugar en los próximos meses y que los 445 puntos que le quedarán en el ranking tras la cita de París también los irá perdiendo en su práctica totalidad.

Nadal podría caer fuera de los 300 mejores jugadores del ranking, lo que le haría, por clasificación pura y dura, no poder acudir ni siquiera a las previas de los torneos ATP, teniendo que conformarse con Challenger o incluso algún ITF. Este panorama, además de insólito, no es lo que Rafa busca, por lo que tendrá que utilizar alguna de las dos alternativas que le brinda el tenis profesional hasta que vaya encontrando resultados.

La primera no es otra que las invitaciones a los torneos, vía wild card, y que el propio Nadal, en su comparecencia, aseguró que no cree que vayan a ser un problema. «Creo que me lo he ganado», respondía Rafa, quien gozará de tantos privilegios como quiera para acudir a los torneos, básicamente debido a que, más allá de su histórica trayectoria y precisamente también por ello, es un reclamo en sí mismo que vale una entrada para el espectador.

Sin embargo, Nadal reconoció en su comparecencia que no le hace gracia quitarle esas wild cards a otros tenistas que puedan necesitarlas tanto o más que él. «Si puedo jugar con ranking protegido para no quitarle invitaciones a otros, mejor», comentó en la rueda de prensa que ofreció en su academia de Manacor, mencionando la vía alternativa que ofrece la ATP para jugadores que han estado un largo periodo de tiempo lesionados.

¿Qué es el ranking protegido ATP?

El ranking protegido puede ser activado por los jugadores que hayan pasado un plazo de en torno a los seis meses de baja por lesión, solicitando al CEO de la ATP, actualmente Massimo Calvelli, la protección de ingreso en su retorno a la competición. Así, se establece una media del ranking que tenía en este caso Nadal en los tres primeros meses que ha pasado lesionado, y que le colocaría entre el 9º y el 10º, en caso del balear, quien con este puesto ‘guardado’ pasaría a poder acudir a todos los torneos sin necesidad de una invitación.

El ranking protegido de la ATP se puede utilizar en los primeros nueve torneos después de reaparecer o durante los nueve meses tras su regreso en este número de eventos. En el caso de que Nadal estuviera parado un año, podría sumar otros tres torneos en los que utilizar un ranking protegido, que aunque en su caso le daría un hueco entre los mejores, no significaría un puesto de cabeza de serie en los torneos, si no que en los sorteos entraría como jugador ‘raso’ al ocupar, realmente, un puesto mucho más bajo en esos momentos más allá de la protección que brinda la ATP.

Rafa Nadal, ‘el tapado’

El regreso de Rafa Nadal ya ha iniciado una gran cuenta atrás, que aunque no tiene fecha exacta de fin, sí que se puede estipular para el final del 2023 –con la Copa Davis– o en el comienzo de 2024. Ahí, Nadal podría hacer uso del ranking protegido de la ATP o de las invitaciones de un torneo en concreto, pero el denominador común de ambas es que no le permitirán ser cabeza de serie, por lo que el español pasará a ser un emboscado en los cuadros, que puede medirse a los primeros cabezas de serie desde el primer partido del torneo. Podríamos ver escenas insólitas, un Djokovic-Nadal o un Nadal-Alcaraz en una primera ronda, con el nuevo estado de un jugador que lo más importante, para él y para todos, es que vuelva sano y con posibilidad de disfrutar y hacer disfrutar en su –casi seguro– último año como profesional en 2024.