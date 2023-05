El último baile de Rafa Nadal

El tenis español mantendrá apuntado en su lista histórica el día 18 de mayo de 2023 como la fecha en que Rafa Nadal, el mejor de todos los tiempos en esta disciplina, anunció por primera vez su firme intención –y obligación– de retirarse de la práctica profesional. Nadal, campeón de 14 Roland Garros y que ha levantado hasta 22 títulos de Grand Slam, no se ha recuperado de su última lesión, que le mantiene de baja desde enero y que le hace optar por un parón, sin fecha de regreso estipulada pero sí enfocada a 2024, momento en el que se premiará y premiará a sus millones de fans con un último baile que será historia del deporte.

Se esperaba el anuncio de su renuncia a Roland Garros, pero Nadal sorprendió desde el principio al convocar a su familia en una multitudinaria rueda de prensa en Manacor. Sus primeras palabras eran un presagio de lo que estaba por venir. «Estoy aquí porque tengo varias cosas que anunciar», deslizaba. La primera, se sabía, era que la lesión en el psoas producida en enero le impedirá jugar en París, en el primer abandono antes de empezar desde que ganara su primer título en 2005. A partir de ahí, la bomba.

«Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva y regenerar mi cuerpo», explicaba Nadal, que pronunciaría a continuación la palabra que prácticamente nadie quería oír. «Mi idea es retirarme el año que viene y jugar y disfrutar de los torneos más importantes de mi carrera». Pese a que la posibilidad estaba en el ambiente y que el ‘no’ a Roland Garros ya era un palo suficientemente duro, el momento en que Rafael Nadal anunciaba su decisión, no firme y segura, pero sí muy probable, de dejar el tenis en 2024, supone por sí mismo un capítulo aparte en la historia del deporte español.

Nadal se promete competir para ganar

Las condiciones de Nadal para regresar son, básicamente, las mismas que los motivos que le llevan a parar. La última lesión, en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, se ha complicado en demasía y se une a los numerosos problemas físicos que ha tenido a lo largo de su carrera, sobre todo en los últimos años. Por tanto, Rafa no quiere desesperarse ni desesperar a los suyos, por lo que opta por parar, buscar otros objetivos y darle la oportunidad al cuerpo de recuperarse de forma natural. Mientras, preparará un 2024 que será, salvo reacción inesperada –en lo positivo– de su físico, el último de una carrera deportiva extraordinaria, legendaria y a la que le caben tantos adjetivos de este calado como a uno se le ocurra.

El último baile de Nadal no es una certeza absoluta, ya que solamente se dará si consigue recuperarse de su lesión, pero el propio Rafa, en el día que anuncia estar triste por tener que poner una fecha a su –probable–retirada, deja también claro que lo dará todo por volver al máximo nivel. «Voy a intentar que mi último año no sea sólo de comparsa, que sea de competir al más alto nivel. Quiero llegar a esta gira de tierra en 2024 y luchar para ganar los torneos». El aviso es público y no llega por obra de cualquiera, lo hace el que es, probablemente, el deportista de la historia con mayor capacidad de reinventarse dentro de la adversidad para seguir triunfando.

Los torneos ‘obligatorios’ en el 2024 de Nadal

Roland Garros será, por supuesto, el centro del último año de Nadal, de un último baile que no ha sido escogido por su cabeza, sí por su cuerpo, pero que paradójicamente le puede brindar un doble capítulo de despedida en la plaza en la que se ha lucido como ningún deportista de ninguna disciplina ha podido hacer en otro tiempo. Los Juegos Olímpicos de París tendrán en Roland Garros la sede del tenis y ahí Rafa, semanas después del propio Grand Slam y si se ha recuperado como desea, tendrá la ocasión de disfrutar de la traca final en un escenario histórico y luciendo los colores de su país.

Además de esta doble cita con Roland Garros, Nadal también dejó claro que quiere jugar a tope los torneos «más importantes» de su carrera. Ahí se entiende que desea jugar en casa, por lo que el Godó y Madrid serán citas clave en la temporada de tierra batida, que Wimbledon, la catedral del tenis, también entra en su lista idílica y que, si no decide cerrar antes, podría competir en un US Open donde es especialmente querido y ha ganado en cuatro ocasiones. También el Open de Australia, por completar el círculo de los Grand Slam, podría estar en un calendario que será de despedida con casi total seguridad, pero que permitirá una última vez del mejor deportista español de la historia, de Rafael Nadal Parera.