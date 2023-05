Nadal se fija como objetivo la próxima Copa Davis

Rafa Nadal anunció en una rueda de prensa que no estará en Roland Garros y que va a parar de entrenar y jugar para que su cuerpo pueda recuperarse. De esta manera, el tenista español no competirá durante este año, aunque su objetivo será intentar llegar a la Copa Davis a finales de año y posteriormente intentar competir en 2024, el que sería el último año de su carrera.

«Voy a intentar regenerar mi cuerpo estos meses, sin poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente, volveré. Llegar a la Copa Davis de final de año podría ser un objetivo. Si no, la idea es volver en 2024, lo que sería mi último año de mi carrera deportiva», afirmó Rafa Nadal durante una histórica rueda de prensa.

«Estoy bien, mejor ahora que hace unas semanas. Hoy es un día que, los que me conocéis, sabéis que no montaría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros. Pero es más fácil así, que explique la realidad y es que a estas alturas estoy bien, pero triste, me he perdido una temporada importante, que a nivel tenístico me sentía preparado para luchar por las cosas que he venido luchando todos estos años, pero a nivel físico no es así», continuó el tenista español.

«Yo puedo tener unas intenciones y unas ilusiones para el año que viene, pero si voy a volver a ser competitivo para luchar por ganar Grand Slams, es difícil, con un parón importante, desde enero, no soy irracional, pero tampoco negativo, por qué no. Lo que intento es darme la oportunidad de volver a competir. Mi intención es que sea mi último año, nunca sabes lo que pueda pasar, pero voy a intentar que mi último año no sea sólo de comparsa, que sea de competir al más alto nivel. Quiero llegar a esta gira de tierra en 2024 y luchar para ganar los torneos, pero la realidad que será, habrá que esperar para eso», concluyó Nadal afirmando que 2024 sería su último año.