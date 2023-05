El mundo del deporte se rinde a Nadal tras anunciar su retirada para 2024

Rafa Nadal confirmó en una rueda de prensa en Manacor que no participará en esta edición de Roland Garros y que se retirará en 2024. Este anuncio despertó las reacciones en el mundo del deporte y rápidamente este asunto pasó a ser tendencia en las redes sociales, donde deportistas y organizaciones de todo tipo se deshicieron en elogios hacia el tenista y la decisión que ha adoptado.

Rafa,

We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023