‘L’Equipe’ se rinde a Nadal con una portada histórica: «Una tierra sin su rey»

Rafa Nadal es protagonista después de anunciar su renuncia al próximo Roland Garros y que 2024 será su último como tenista. Por ello, L’Equipe ha querido homenajear al mejor tenista español de la historia con una portada histórica y única.

«La tierra sin su rey», reza el titular de la portada del diario francés con una foto de Rafa Nadal sobre la arcilla de la central de Roland Garros celebrando su último título conseguido en París en 2022.

Une terre sans son roi. La une de L'Équipe du vendredi 19 mai. pic.twitter.com/f1T3qPKVmp — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 18, 2023

Desde Francia han querido homenajear a un Rafa Nadal que el pasado jueves anunció en rueda de prensa que no estará en Roland Garros y que 2024, probablemente, será su último como tenista. El balear dejó claro que no quiere acabar su carrera lesionado y por ello no se pone fecha de regreso con la Copa Davis del próximo mes de noviembre como objetivo.