Pierre-Emerick Aubameyang será nuevo jugador del Barça en las próximas horas, una vez se termine de cerrar la desvinculación del jugador con el Arsenal y el club culé anuncie el fichaje del gabonés. Podrá hacerlo pese a haber concluido el mercado de fichajes invernal, ya que el delantero llegará como jugador libre y en unas condiciones muy concretas que permiten al Barcelona inscribir al futbolista pese a que no se concretó finalmente la salida de Ousmane Dembélé, gran amigo de Auba.

El Barça tenía un as bajo la manga con el delantero. Se chafó la posibilidad de conseguir la cesión de Álvaro Morata, la primera opción de Xavi Hernández, pero apareció después la de Aubameyang. Los condicionantes del gabonés eran diferentes y los culés se aprovecharon de ello. La situación de malestar en Londres era altísima y las relaciones entre el club y él estaban rotas. Se le retiró la capitanía y Mikel Arteta le había apartado del equipo por diferentes faltas de disciplina.

Aubameyang tenía lo que resta y otro año más de contrato con el Arsenal, hasta 2023. Los gunners aún no han hecho oficial la desvinculación del futbolista, paso fundamental para dar vía libre al Barça, que le firmará por lo que resta de temporada y otra más. ¿Pero cómo inscribirá el club culé al delantero si apenas contaba con margen salarial dentro de su estrecho límite? Por las concesiones de Auba.

El gabonés dejará de ganar un buen pellizco de lo que venía cobrando en el Arsenal para poder encajar su salario en la actual tesitura blaugrana, con un límite salarial muy reducido y complejo. La no salida de Ousmane Dembélé en estos últimos días de mercado imposibilitó más movimientos y obligó al Barça a actuar con matemáticas y pedir al delantero que acepte las condiciones para poder firmar.

El mejor pagado del Arsenal

Aubameyang percibirá lo mínimo, lo justo para que su contrato encaje en el límite salarial del Barça y poder ser inscrito estos días ante LaLiga. El gabonés era el futbolista mejor pagado del Arsenal con un sueldo que estaba entre los 350 y 400.000 euros a la semana, lo que serían unos 20 millones por temporada. Al jugador le quedaban aún por percibir prácticamente la mitad de su contrato esta temporada con el Arsenal y otro curso más, en torno a 30 millones. Todo esa cuantía la deja de ganar por amoldarse a la realidad del Barça y firmar a sus 32 años con el conjunto culé.

El Barça logró dar salida en el último día de mercado a Iñaki Peña que se marcha al Galatasaray. La salida del meta, al que los turcos pagarán la totalidad de su ficha, no solventa el gran problema salarial de los culés con el límite pero sí ayuda en cierta medida a poder ofrecer a Aubameyang un contrato con no tantas limitaciones. La no salida de Dembélé no permitió la posibilidad de que a éste se le pudiera poner por delante una suma más acorde a lo que venía percibiendo en el Emirates.

Está por ver cuándo anuncia el Arsenal la desvinculación de Aubameyang y cuando oficializa su fichaje el Barça. Según medios catalanes, el jugador ya habría firmado su contrato con los culés por lo que es cuestión de tiempo. No quedan claras las condiciones, si firma por lo que resta de temporada más otra más, si éste es opcional o está atada a según qué objetivos. En el club están tranquilos porque han dado con la fórmula de dar a Xavi Hernández el delantero que tanto pedía, pese a que finalmente no pudo ser el deseado Álvaro Morata. Auba cumplirá su rol.