Joan Laporta informó sobre la situación de Dembélé en la presentación de la investigación llevada a cabo para detectar supuestas irregularidades en la gestión de la anterior junta presidida por Josep María Bartomeu y que ha sido presentada a la Fiscalía. El presidente culé afirmó que su decisión es difícil de entender y que «parece que tiene un acuerdo con otro club».

«La inversión por Dembélé era uno de los casos de sorprendían. Le ofrecimos la renovación, era muy buena, el jugador dijo que no era un tema económico, pero al final sí quería una oferta más alta. Al final se enquistó el tema y el agente se posicionó en no decir nada. No decir nada tiene consecuencias para los intereses del club. Se le presentaron dos propuestas buenas para él, pero no las quiso aceptar y más la última, que era un club inglés donde podría desarrollar su juego. Ha preferido quedarse aquí estos seis meses, no es bueno para él ni para el club», afirmó sobre las propuestas de renovación presentadas al futbolista.

Joan Laporta también dejó claro que en el club piensan que tiene un acuerdo con otro club. «La renovación nos permitía trabajar con más tranquilidad, es de difícil comprensión el posicionamiento de Dembélé. Lo tenemos en la plantilla. Si es un jugador que no tendremos la temporada que viene, ya dirás. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, así nos lo han insinuado sus agentes», informó.

Se queda en el Barcelona hasta junio

Dembélé seguirá en el Barcelona hasta el próximo mes de junio después de no poder llegar a un acuerdo con los clubes que se habían interesado en sus servicios. Uno de ellos era el PSG, pero finalmente no realizó ninguna oferta por el futbolista en el último día de mercado. Tampoco llegó a tiempo su traspaso al Chelsea, con el que según informaron en Inglaterra, también negoció en el último día de mercado. Finalmente se quedará en el Camp Nou hasta el próximo mes de junio… salvo que Laporta tome la decisión de darle la carta de libertad, algo que parece difícil.