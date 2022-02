El próximo fichaje del FC Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, tiene un pasado y tiene más de blanco que de blaugrana. El delantero gabonés no escondió nunca su deseo de jugar algún día en el Real Madrid. No fueron pocas las declaraciones y momentos en los que manifestó su simpatía por el club merengue e incluso hizo una promesa a un ser querido, que algún día defendería la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. No pudo ser y se enfundará la del eterno rival.

Es cierto que Aubameyang se ha ligado en varias ocasiones, especialmente durante su etapa en el Borussia Dortmund, con el Real Madrid. Fue durante aquellos años en la Bundesliga cuando su nombre comenzó a aparecer como candidato para los grandes, también para el Barça que siempre le tuvo como una opción para reforzar su ataque. Pese a esto, la conexión real que existía entre Auba y el equipo blanco era más fuerte que con cualquier otro club.

Aubameyang, de madre y abuelos españoles, confesó en varias ocasiones que soñaba con vestir de blanco. «¿Mi sueño de infancia? Jugar un día en el Real Madrid, en 2014, antes de que muriera, le prometí a mi abuelo, originario de Ávila, que jugaría allí algún día», decía en una entrevista en 2016, cuando estaba completado su temporada más destacada en materia goleadora.

De hecho, el gabonés iba más allá y reconocía en esa misma entrevista para el diario L’Equipe que sus celebraciones tenían también un toque madridista. Aubameyang celebra algunos de sus goles con una voltereta hacia delante que fue inspirada por Hugo Sánchez, uno de los goleadores de leyenda del Real Madrid: «De pequeño, veía vídeos de Hugo Sánchez, el gran goleador madridista de los años 80. Le rindo homenaje con el salto que a veces hago tras marcar». En aquel momento ya era consciente que sería difícil firmar por los blancos: «Será complicado, pero es algo que me ronda la cabeza».

Fue durante aquella etapa cuando más se ligó su nombre al equipo blanco. El delantero no se escondía y respondía con sinceridad siempre que era preguntado por el Real Madrid. En otra entrevista en Bild, el gabonés fue cuestionado por si la meta de sus sueños sería el Real Madrid. No se arrugó y respondió un firme «sí, es verdad» y dejaba la puerta abierta a un adiós próximo del BVB: «Nadie puede predecir el futuro. Ahora estoy en Dortmund y estoy bien. Pero no puedo decir que me quedaré dos, cinco o diez años. Es posible que en junio algún club llegue a un acuerdo con Dortmund y yo me vaya».

Aubameyang fue un pasito más allá aquel año 2016 en el que se enfrentó en dos ocasiones al Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League. Ambos partidos acabaron 2-2, tanto en la capital española como en Dortmund. En ambos partidos el gabonés hizo un gol y demostró que puede competir ante los blancos. Fue tras el encuentro en el Santiago Bernabéu, donde hizo el 2-1 que inició la igualada de los alemanes, cuando dejó otras declaraciones en las que se dejó querer una vez más.

«Siempre lo he dicho, le hice una promesa a mi abuelo de jugar aquí algún día. Pero ahora estoy muy concentrado en Dortmund, me siento muy bien aquí», decía tras el partido en zona mixta, cuestionado por el periodista de Bein Sport, el cual le preguntaba: «¿Se lo decimos a Florentino ya?». Las risas de Auba ante las palabras del periodista dieron paso a un «vale», con el que el delantero volvía a llamar a la puerta del equipo blanco.

Aquel año sería el pichichi de la Bundesliga pero no sería hasta enero de 2018 cuando cuajó su marcha del BVB. Era el Arsenal el que vino a por él y Aubameyang hizo las maletas rumbo a la Premier League. Tras cuatro años en Londres llega finalmente a España a sus 32 años aunque no podrá cumplir la promesa que le hizo a su abuelo. Se marcha al eterno rival, firmar por el Barça.