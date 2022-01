El Fútbol Club Barcelona tendrá el refuerzo que deseaba para cerrar el mercado de invierno, aunque no lo anunciará de forma inmediata. El cuadro azulgrana alcanzó un acuerdo con Pierre-Emerick Aubameyang para su llegada al Camp Nou, al tiempo que el delantero de Gabón rescindía su contrato con el Arsenal. Por este motivo, el Barça no tiene prisa en el anuncio, que no se producirá en la noche del lunes, coincidiendo con el cierre del mercado de fichajes.

Después de horas de negociaciones e incógnitas sin despejar, el acuerdo pudo llegar e incluso se vio a Aubameyang, junto a sus hombres de confianza, en las oficinas culés congratulándose del acuerdo. El delantero, que llevaba un año y medio con un pie fuera del Arsenal, da por finalizada su etapa en el cuadro londinense y a sus 32 años firmará por el Barça, completando la nómina de nuevos atacantes junto a Ferran Torres y Adama Traoré.

Veterano, experimentado y goleador, la gran duda con Aubameyang, más allá del momento de la oficialización de su fichaje, estará en el rendimiento que pueda dar de manera inmediata y, sobre todo, el comportamiento que tenga con el grupo, tras los precedentes negativos con Mikel Arteta en el Arsenal.

En un principio se pensó en una cesión para dar viabilidad a la operación y que Aubameyang se vistiera de azulgrana, pero las complicaciones puestas por el Arsenal acabaron por descartar esta alternativa, convirtiendo la rescisión y posterior firma por el Barça en el modus operandi para el fichaje que pone la guinda al mercado en el conjunto culé.