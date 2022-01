El Barcelona sigue buscando un delantero centro para reforzar la plantilla antes de que acabe el mercado invernal y sus miras se han centrado en un nuevo objetivo: Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero africano vive una situación convulsa en el Arsenal, marcada por varios episodios de indisciplina que le han apartado de l0s planes de Mikel Arteta, y su llegada al Camp Nou sería una solución apetecible para todas las partes.

Aubameyang no juega un partido oficial con el Arsenal desde hace casi dos meses y Arteta le ha llegado a despojar del brazalete de capitán, demostración de lo deterioradas que están las relaciones entre jugador y técnico. A sus 32 años y después de cuatro temporadas y media defendiendo la camiseta de los gunners, parece mas cerca que nunca de protagonizar un cambio de aires.

El equipo londinense ha recibido sendas propuestas formales del Barcelona y la Juventus por Aubameyang, pero el club italiano acaba de confirmar el fichaje de uno de los delanteros más prometedores del fútbol europeo, el serbio Dusan Vlahovic, y este movimiento allanaría el camino al club catalán para acometer una operación con forma de cesión hasta final de temporada.

Según informa la edición británica de The Athletic, el Arsenal recibió la semana pasada una propuesta de un club árabe, el Al-Hilal, para lograr la cesión del africano más una opción de compra. La oferta seducía al club británico, pero no tanto a Aubameyang, reacio a mudarse a un fútbol menor que no está a la altura de su talento.

Sin embargo, el gran problema del Barcelona es la masa salarial y el gabonés no tiene un sueldo precisamente bajo, ya que cobra en torno a 22 millones de euros anuales. Joan Laporta y Mateu Alemany siguen sacando humos a su calculadores y peinando las mejores opciones que ofrece el mercado, pero el tiempo se empieza a agotar y Xavi Hernández aprieta para conseguir refuerzos en ataque ante el fiasco con Álvaro Morata.