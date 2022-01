Está siendo un mercado de fichajes muy movido en Can Barça. Son ya multitud los nombres que han ido sonando para reforzar a los de Xavi Hernández de cara a esta segunda fase de la temporada, dónde tienen en juego gran parte de los objetivos que comprometen la próxima campaña, entre ellos estar o no en la próxima Champions League. Los rumores han sido múltiples y casi se podrían formar un par de onces con la cantidad de jugadores que se han ligado a los culés en estas últimas semanas. Ahí va un posible once.

La portería es una posición que se ha contemplado en este mercado de fichajes. La posibilidad de que saliera alguno de los porteros del equipo, como Neto o Iñaki Peña, obligaba al Barça a estar atento en este sentido. Marc-André Ter Stegen sigue siendo titularísimo pero es indispensable tener una alternativa ante una eventual lesión del alemán. André Onana, portero del Ajax, lleva tiempo sonando como posible reemplazo de Neto. Acaba su contrato este verano. Otros que sonaron en enero fueron Stole Dimitrievski, el portero macedonio del Rayo Vallecano, o Agustín Rossi, argentino de Boca.

Para la zaga han aparecido otro buen número de posibilidades. La fragilidad defensiva que ha mostrado el Barça en los dos últimos años obligan al club a tomar medidas en este asunto. No sólo se buscan centrales, sino también laterales tanto zurdos como diestros que den competencia a Jordi Alba –sobre todo– y a Alves o Dest. En el lateral diestro se ha rumoreado con el belga Thomas Meunier, actualmente en el BVB, Djibril Sidibé, del Mónaco, y también con César Azpilicueta, que resulta un comodín en la zaga. El lateral izquierdo, donde más se está insistiendo, tiene los nombres del español José Gayà o Álex Grimaldo y del argentino Nicolás Tagliafico, todos como competencia para Alba. En cuanto a los centrales, Niklas Sule (Bayern), Andreas Christensen (Chelsea), Lisandro Martínez (Ajax) y el mencionado Azpilicueta.

La cosa se pone seria también en el centro del campo. Es quizá la posición más contundente del Barça, con muchos jugadores creativos pero donde falta claramente músculo. Es eso lo que buscan, al menos aparentemente, con los rumores que han llegado para la medular. Franck Kessié, del Milán, y Renato Sanches, del Lille, son dos de los nombres que han tomado forma para el centro del campo. Ya en su ocaso, y más pensado como un interior a lo Andrés Iniesta, sonó Juan Mata.

Para la delantera y los extremos, agárrense que viene curvas. Son las posiciones en las que se siente más necesitado el Barça en estos momentos. Las múltiples lesiones y las dudas que generan otros futbolistas han dado pie incluso a la aparición de canteranos como Abde o Jutglà. Sin Ansu Fati, con Braithwaite gran parte de la temporada lesionado, Memphis en un mal estado de forma y Dembélé más cerca de irse que de renovar, Xavi implora fichajes y las opciones que han ido saliendo no son precisamente escasas.

Su hubiera que colocar a los tres más deseados, ahí aparecen Álvaro Morata y Adama Traoré. Son los que más fuerza han tenido en los últimos días y que paliaría tanto la posición de 9 como la del extremo. Pero no son los únicos que han estado relacionados con el Barça durante este mercado de fichajes. Para la posición de delantero centro también se han mencionado a jugadores como Lucas Boyé, del Elche; Pierre-Emerick Aubameyang o Alexandre Lacazette, del Arsenal; Edison Cavani o Anthony Martial, del Manchester United; el joven Endrick, del Palmeiras; Alexander Isak, de la Real Sociedad; Raheem Sterling, Manchester City; y el sueño imposible, Erling Haaland, del Borussia Dortmund… La lista es interminable y puede no llegar ninguno antes del 31 de enero…