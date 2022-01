La llegada de Adama Traoré está tomando color blaugrana en estos últimos días del mercado de fichajes. El que fuera canterano culé está en negociaciones con el Barça para recalar en este mes de enero. El jugador ya se dejó querer en numerosas ocasiones, sobre todo desde que explotó con el Wolverhampton y ganó peso en la Selección. Esta temporada no está siendo tan determinante en la Premier y su salida de Inglaterra es factible, además las relaciones entre los Wolves y el Barça son óptimas como demostraron con las salidas de Nelson Semedo y Francisco Trincao.

A pocos días del cierre del mercado, el Barça ha pisado el acelerador con la operación de Adama. El futbolista está más que predispuesto a regresar a la que fue su casa, donde se formó hasta 2015 y hasta llegó a debutar en el primer equipo. Desde entonces la carrera del extremo se ha desarrollado en Inglaterra, Aston Villa y Middlesbrough están en su camino antes de llegar al Wolverhampton donde lleva desde 2018 y dónde terminó de explotar, especialmente a nivel físico y su musculatura, una de sus grandes potencias como futbolista.

El de L’Hospitalet de Llobregat está actualmente tasado en 28 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt y tiene de contrato con los Wolves hasta 2023, lo que resta de temporada y otra más.

Un factor importante en esta operación es Jorge Mendes. El agente portugués es el representante de Adama Traoré y guarda una buena relación tanto con el club inglés como con el Barça. El luso estuvo recientemente en las oficinas del Camp Nou charlando con los dirigentes culés debido a la lesión de Ansu Fati, al que también representa desde que éste dejara al hermano de Leo Messi. La última renovación de Fati fue pactada con Mendes. La lesión del joven ha trastocado los planes del Barça y Xavi ya ve necesaria la incorporación de otro futbolista de banda que también pueda desenvolverse como punta. Ahí encaja Adama.

Las relaciones son buenas y la predisposición es óptima por ambas partes. Según Mundo Deportivo una de las fórmulas que se está estudiando es la de cesión con opción de compra, aunque se desconoce si ésta sería obligatoria al final de la presente temporada. Otro concepto que destaca el mencionado medio es la figura de Trincao. El portugués está cedido al Wolverhampton desde este verano, por el que poseen una opción de compra de 30 millones de euros. De no hacerla efectiva, los ingleses deberían hacer frente a una penalización de seis millones de euros. Además, es otro representado por Mendes.

La situación de Dembélé, determinante

En cualquier caso, más allá de la predisposición existente y el papel que pueda tomar Mendes para que todo llegue a buen puerto, el Barça mantiene el mismo problema de raíz que días atrás, el mismo que está imposibilitándole cualquier operación que desea Xavi Hernández, ya sea Álvaro Morata o un lateral zurdo. La salida o renovación de Ousmane Dembélé continúa completamente congelada. Paralizada. Sin ella es completamente imposible que los culés puedan lograr inscribir a cualquier futbolista ya que en estos momentos tiene colapsado su límite salarial, muy reducido esta temporada por los problemas financieros de la etapa de Josep Maria Bartomeu.

Sin salidas, los deseos de Xavi de lograr algunos fichajes en estos últimos días son completamente imposibles, no hay cabida para más sueldos si antes no se libera masa salarial. Dembélé y su agente continúan dando largas, mareando con que renovará, pero hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado nada. Está por ver qué medidas toma el club en estos últimos días de mercado, si confía en la palabra del francés que acabará renovando o corta de raíz con él y firma los jugadores que pide su entrenador antes de que acabe el mercado invernal.