Álvaro Morata está haciendo todo lo que está en su mano para firmar este enero por el Barcelona. El interés culé por fichar al delantero madrileño es compartido, es común el deseo del jugador por recalar en el Camp Nou en esta última semana de mercado. Su agente, Juanma López, se encuentra estos días en Italia intentando resolver las trabas existentes para que su representado pueda firmar en estos días por el Barça.

Existen muchas dificultades para que la operación salga adelante pero ambas partes están insistiendo para que cuaje. En estas últimas horas se ha conocido que Juanma López ha viajado a Italia para intentar acelerar todo el proceso y llegar a un entendimiento con la Juventus para su salida. La idea no es otra que cancelar su cesión con el cuadro turinés y entablar una nueva fórmula de préstamo con el Barça, con lo que habría que mediar también con el Atlético de Madrid, actual propietario de los derechos de Morata.

Las últimas informaciones en el país transalpino apuntan a que el cuadro bianconeri tendría un acuerdo cerrado para el fichaje del delantero Dusan Vlahovic, de la Fiorentina, por unos 67 millones de euros más variables. Esto, que supone un varapalo para el Atlético de Madrid que pretendía al serbio, sí puede servir al Barça para allanar el camino de Morata. El fichaje de Vlahovic por la Juve daría libertad al club para desprenderse del madrileño al encontrar sustituto, por el que no estaban dispuestos a pagar la opción de compra que incluía en su cesión como ha quedado comprobado con este movimiento.

Morata tiene claro también que su etapa en la Juventus ha terminado al igual que lo hizo en el Atlético de Madrid. El delantero no acabó bien su etapa en el Wanda Metropolitano, donde su relación con el Cholo Simeone estaba deteriorada. Por esto cuajó su salida rumbo a la Juventus de nuevo, dónde este curso no han ido las cosas como esperaba y no se ha sentido ni importante ni crucial en los planes de Massimiliano Allegri, que se cerró en banda a su salida hace una semanas pero con la llegada de Vlahovic se abriría a esta posibilidad.

El madrileño tiene decidido que el Barça será su destino, quiere que cuaje esta posibilidad porque considera que es una gran oportunidad para él en este momento y está apretando todo lo posible para que sea realidad. A sus 29 años y siendo ya consciente de que la Juventus no le comprará y que no quiere volver al Atlético, Morata ve una oportunidad brillante la de recalar en el Camp Nou, donde le pueden ofrecer un contrato largo y volver a España. Además, la llamada de Xavi Hernández en la que le mostró su interés por contar con él ha sido muy importante para el delantero, que se siente respaldado y con confianza para afrontar este reto.

Quizá el escollo más importante en la operación no sea las negociaciones entre la Juventus y el Atlético de Madrid, sino cómo será capaz el Barça de hacer posible su fichaje. Independientemente de cómo llegue, ya sea con una cesión con opción de compra o un traspaso, los culés no están en estos momentos en disposición de inscribir a más fichajes. El club ya lo pasó mal primero para inscribir a Dani Alves y después para acometer la inscripción de Ferran Torres. El sueldo de Morata es muy elevado y, por mucho que se perdone por firmar por el Barcelona, tendrá un contrato alto y difícilmente encajable en los parámetros actuales del límite salarial blaugrana.

La salida de Ousmane Dembélé o su renovación a la baja son las únicas vías que habilitarían el fichaje de Morata por el Barça. El francés, con el que se espera una nueva reunión que agilice cualquiera de las resoluciones de su situación, tiene la llave para que el delantero acabe firmado por los culés y uniéndose a las órdenes de Xavi. Es una petición expresa del egarense, que necesita un delantero –así como un lateral zurdo–, y Álvaro Morata es su primera opción. Han sonado más nombres pero el suyo es el que más gusta en el Camp Nou.