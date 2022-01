Álvaro Morata sólo quiere jugar en el Barcelona. El ex del Real Madrid está forzará hasta el último día del mercado de fichajes para poder llegar al Camp Nou. El delantero español está indignado con la Juventus, que hasta el momento se niega en rotundo a desprenderse de él en el mercado de invierno por la falta de efectivos que tiene Allegri en ese puesto. Mientras tanto, el Barcelona sigue haciendo cuentas para poder fichar al futbolista. Una opción sería meter a Memphis Depay en la operación.

Y es que Álvaro Morata ve con muy buenos ojos su llegada al Camp Nou porque tendría la confianza absoluta de Xavi Hernández, que es quien ha puesto su nombre sobre la mesa, y porque la operación le garantizaría más años de contrato. Cabe recordar que Morata está cedido en la Juventus por segunda temporada consecutiva y que en junio, si los italianos no ejercen la opción de compra de la que disponen, volvería al Atlético de Madrid, donde sabe que no tiene sitio.

En esas, Morata considera que el Barça es una gran oportunidad para volver a ser protagonista, de ahí que vaya a forzar hasta el último minuto del último día de mercado para vestir la camiseta azulgrana. El ex de Real Madrid, Atlético o Chelsea no entiende que la Juventus no cuente con él más allá de junio, como ya le han comunicado, y que no le dejen salir en enero por mera cuestión de relleno, pues siente que no es indiscutible y que no confían en él, por eso quiere marcharse y el Barcelona es sin duda su apuesta personal para continuar su carrera.

«Morata no sale. El año pasado marcó 21 goles y este ya lleva siete sin ningún penalti. Es un jugador importante y estoy contento con él. Hablé con él y le dije que se queda, así que lo hace con ilusión. Debe estar muy tranquilo», dijo Allegri hace unos días sobre la situación del internacional español, que no comparte esas declaraciones y va a poner todo de su parte para jugar en el Barcelona.