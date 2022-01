El Barcelona no se da por vencido con Álvaro Morata. A pesar de que Allegri dijo que el jugador no iba a salir de la Juventus este verano, desde el club azulgrana siguen trabajando para poder hacer hueco al ex de Real Madrid y Atlético. En Turín no cuentan con él pero al no haber encontrado un recambio de garantías prefieren no dejar marchar al español. Mientras tanto en las oficinas del Camp Nou hacen números para cuadrar la ficha del jugador que no perdonará ni un céntimo.

El delantero está cedido por el Atlético en la Juventus hasta final de temporada, pero la Vecchia Signora ya le ha comunicado al club colchonero que no ejercerá la opción de compra y lo devolverá al final de la temporada. La Juve atraviesa por problemas económicos y no puede asumir el fichaje de Morata. Además su rendimiento no está siendo el esperado, lleva 7 goles en 23 partidos.

El problema es que el Atlético tampoco cuenta con él, por lo que la opción del Barça se antoja bastante buena para la entidad rojiblanca pero la Juventus no quiere soltarle en enero si no encuentra un sustituto. De ahí las palabras de Allegri diciendo que se queda. Sin embargo, la dirección deportiva del club catalán sigue trabajando para hacer sitio a Morata, al que Xavi ve como el delantero que necesita el equipo para revertir la situación.

Morata quiere ir al Barcelona pero según publica el Sport no va a ceder ni un céntimo de los 5 millones de euros anuales que cobra por temporada. El delantero quiere mantener su estatus salarial para regresar a la Liga, pero la delicada situación económica por la que atraviesa el Barça complica la situación.

Primero deben aligerar la plantilla para hacer sitio al recién llegado Ferran Torres y luego tocará hacer números para poder inscribir a Morata. La salida de Coutinho ayudaría bastante, pero desde el Barcelona deberán mirar bien las cuentas si quieren intentar firmar a un delantero top en verano. Haaland es el gran deseado y Laporta siempre le deja la puerta abierta cada vez que habla del noruego. Lo que está claro es que si el Barça quiere a Morata sabe que tendrá que pagarle lo que cobra actualmente.