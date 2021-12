El Barcelona sigue trabajando para poder inscribir a Ferran Torres, pero esto no le impide buscar en el mercado para reforzar la plantilla de Xavi Hernández. Y precisamente el técnico ya tiene claro quién quiere que sea su delantero para este mismo mercado de invierno: Álvaro Morata. Las conversaciones con el jugador y su representante, Juanma López, están muy avanzadas, aunque todavía tendría que llegar a un acuerdo tanto con la Juventus, club donde actualmente juega el atacante español, y con el Atlético de Madrid, equipo que mantiene su propiedad.

Xavi tiene tan claro que Morata debe ser su delantero que dio el primer paso llamando al jugador, según informa As. El técnico le aseguró en esa llamada que el fichaje no sería una cesión de seis meses, sino que la idea es que llegue al Barcelona para ser uno de los referentes. El madrileño le explicó que no está todo lo cómodo que quiere en la Juventus y que iría sin dudarlo al club azulgrana.

Esta información, revelada por el diario As, también explica que Xavi considera a Morata como uno de los mejores atacantes del mundo. El técnico valora también su polivalencia, capacidad de trabajo y experiencia. Por todo esto, el entrenador está convencido de que su fichaje daría un impulso al equipo tanto en el apartado ofensivo como en el nivel de juego.

Morata estaría encantado de hacer las maletas para poner rumbo al Camp Nou. De hecho, esta información asegura que se reduciría su ficha, ya que actualmente está cobrando 10 millones de euro, para adecuarse al fair play financiero. Por lo tanto, si el Barcelona consiguiese poner de acuerdo a Juventus y Atlético de Madrid, la idea es que se incorpore de inmediato en este mercado de invierno. Las próximas semanas serán claves para tratar una operación a tres bandas que es complicada, pero posible.