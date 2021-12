Ferran Torres eligió irse al Fútbol Club Barcelona en este mercado de fichajes después de que al Real Madrid no le encajara el fichaje del joven delantero del Manchester City. El jugador quería salir del Manchester City y su sueño era vestir de blanco, pero no entraba en los planes de futuro trazados en los despachos de Valdebebas.

No es la primera vez que Ferran Torres intenta fichar por el Real Madrid. El delantero ya intentó vestir de blanco en su etapa en el Valencia. En aquella ocasión fue ofrecido por sus agentes, que querían sacarle de Mestalla, cuando le quedaba un año de contrato y no quería renovar por el equipo valencianista, pero desde los despachos de Valdebebas no se quiso entrar en guerra con el Valencia, así que el futbolista acabó en el Manchester City por 25 millones.

Antes de su fichaje por el Barcelona los agentes de Ferran Torres intentaron que el futbolista cumpliera su sueño a la segunda y volvieron a sondear al Real Madrid en el mes de noviembre, toda vez que el jugador quería salir del Manchester City donde no ha entrado demasiado en los planes de Guardiola. Sin embargo, no hizo falta llegar hasta la cúpula de Valdebebas para que esta vez la respuesta del club blanco fuera un «no» rotundo.

El regreso de Ferran Torres a la Liga

En el Real Madrid nadie duda de la calidad ni del potencial de Ferran Torres pero tampoco llegaron a plantearse su fichaje porque su puesto en el equipo de Ancelotti está perfectamente cubierto por jóvenes como Vinicius o Rodrygo y porque las prioridades del club a corto plazo son Mbappé y Haaland, otros dos jugadores de ataque que también limitarían las opciones de Ferran de tener minutos entre los tres puestos de arriba, algo similar a lo que le ha ocurrido en el City.

Así que Ferran Torres, con las puertas del Real Madrid cerradas, eligió la oferta del Barcelona, donde sabe que tendrá un puesto de titular indiscutible y será uno de los jugadores importantes en la reconstrucción del equipo que comanda Xavi Hernández. Además, el futbolista sale con la hija de Luis Enrique, que quería volver a Barcelona, así que cuando le salió la opción de fichar por el Barça el chico aceptó sin pensárselo para salir de la Premier y regresar a España para dar un nuevo impulso a su carrera.