A pocos días para que comience el mes de enero, Xavi Hernández espera que desde el Barça estén preparando y envolviendo ya sus regalos. Navidad, ambiente festivo y tiempo de sorpresas y felicidad. Al entrenador egarense no hay nada que le haga más feliz que desde el club hicieran un fuerte esfuerzo para poder traerle algún que otro presente para reforzar a su plantilla, mermada por lesiones y donde impera una juventud que, aunque agradece, no le es suficiente. Quiere fichajes y cuanto antes, mejor. El de Ferran Torres no es suficiente.

«Soy muy claro en mis cosas y le he trasladado al presidente y a Mateu lo que necesitamos a corto y medio plazo», decía Xavi en una rueda de prensa reciente. No se esconde y es claro en la necesidad de reforzar algunos sectores del campo, especialmente la parcela ofensiva, la más castigada con las numerosas lesiones y donde se ha perdido definitivamente a un hombre como el Kun Agüero, que anunció recientemente su retirada por sus problemas cardíacos.

«En estos momentos tenemos una situación económica difícil. Hay que ser realistas y pensar que no será fácil reforzar al equipo. Hay un problema con el límite salarial y de fichas. Vamos a ver qué pasa y en cuanto a nombres también», explicaba también el entrenador, consciente de las dificultades financiera de la entidad pero presto a encontrar soluciones, especialmente soltando lastre con algunos de los jugadores con los que no cuenta, como reconoció: «Cuando hablamos de reforzar el equipo, probablemente también habrá salidas».

Es ya consabido que la directiva culé lleva meses trabajando en este sentido, en encontrar fórmulas para poder encajar nuevos jugadores este próximo mes de enero. Joan Laporta sigue rascando de alguna que otra fuente de ingresos y busca ejercicios financieros para aumentar tanto el límite salarial, muy disminuido de un curso para otro en Can Barça. Las vías más obvias, como dijo Xavi, son las salidas, que más allá de permitir ingresar algo al club liberaría fichas, como pueden ser las de Philippe Coutinho o Samuel Umtiti, dos de los señalados para abandonar el club. El tema de las renovaciones a la baja sigue abierto, aunque cada vez son más complejas. La salida de Collado, la única cerrada, no supone una gran revolución en el apartado salarial.

Las opciones de mercado del Barça pasan principalmente por el frente de ataque, donde están centrando todos sus esfuerzos para dotar a la plantilla de Xavi de mayores garantías de cara al gol y a la creación de oportunidades. Tanto los extremos como la punta de ataque son los objetivos y pueden caer más de uno en este sentido. El objetivo principal por el que suspira el egarense es Ferran Torres, con el que las negociaciones están más que avanzadas con el Manchester City y se podría anunciar pronto.

Aunque la llegada al Barça de Ferran Torres no es suficiente para Xavi, que quiere más pólvora para el ataque y existen otras opciones que ha ido tanteando el club blaugrana. Juan Mata es uno de los que ha sonado como posible refuerzo culé. Su situación en el Manchester United, donde no tiene minutos y podría forzar una rescisión de contrato, abriría de par en par la puerta al Barcelona, que no tendría que pagar por él y negociaría un contrato a la baja, como están siendo todos sus últimos fichajes.

No es el único jugador que tiene en mente para los costados. Hakim Ziyech es otro de los nombres que ha sonado con fuerza. Es otro futbolista con pocos minutos en su actual equipo, el Chelsea, y aparece como alternativa ante las dificultades que presenta Ferran Torres, el gran deseado por Xavi. La de Ziyech, que debería llegar a préstamo, es otra posibilidad más para los culés.

El 9, otra posición con múltiples opciones

Para el puesto de 9 el nombre que ha sonado con más fuerza hasta el momento es Edison Cavani, con el existiría un principio de acuerdo para que recalara en las filas culés, aunque también estaría pendiente a que rescindiera su contrato con el Manchester United. El uruguayo ha contado con pocos minutos y su salida parece factible. Según Sport, los culés ofrecen un año y medio de contrato al charrúa.

Pero no es el único nombre que ha sonado en estas últimas semanas. Del Chelsea también llegó la posibilidad de Timo Werner, eclipsado con el regreso de Lukaku a Stamford Bridge. Desde Inglaterra también sonó Aubameyang, que vive un momento delicado con el Arsenal, y ha rechazado renovar con el club gunner. Desde Italia apareció también el nombre de Alexis Sánchez, otro viejo rockero que ya conoce por dentro el Barcelona y que actualmente está en el Inter de Milán.