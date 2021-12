El Barcelona permanece atento a la situación de Juan Mata, que quedará libre a partir de junio del próximo año y que apenas cuenta con minutos en el Manchester United. Ya el pasado verano, el club azulgrana tanteó la situación del centrocampista, pero éste terminó ampliando un año más su contrato con los ‘red devils’. Ahora, Xavi Hernández ha pensado en él como posible refuerzo para el próximo mercado invernal, aunque dada la situación económica del club, sería necesario que los ingleses decidieran darle la carta de libertad antes en vista de su escasa participación esta temporada.

En Inglaterra aseguran que Juan Mata está en la órbita del Barcelona. El centrocampista español, de 33 años, está en su último año de contrato con el Manchester United después de firmar el pasado verano una ampliación de un año más ligado a Old Trafford. Ese acuerdo impidió que el futbolista pusiera rumbo a Barcelona en el mercado estival, pero Juan Mata vuelve a estar en la órbita de los azulgranas.

El diario Daily Star asegura que el Barcelona permanece muy atento a la situación de Juan Mata y espera poder hacerse con el jugador del Manchester United. La opción más fácil es esperar al mes de junio, cuando el futbolista quedará libre y podrá marcharse gratis. Sin embargo, la entidad azulgrana espera que la incorporación del centrocampista pueda suceder ya en el mes de enero, con la carta de libertad de los ‘red devils’.

Mata apenas ha contado con minutos en esta temporada, sólo ha participado en tres encuentros en lo que va de campaña, y de ellos ninguno ha sido en la Premier League. Su situación tampoco parece que vaya a cambiar con Ralf Rangnick, el nuevo entrenador del Manchester United.

Thank you @UEFA from everyone at @CommonGoalOrg. Such an honour. We keep going! ⚽❤️🌍 #CommonGoal #EqualGameAwards https://t.co/9oN3JUXgtb

— Juan Mata García (@juanmata8) December 16, 2021