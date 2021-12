Xavi Hernández, técnico del Barcelona, atendió a los medios de comunicación tras la victoria de los azulgranas ante el Elche (3-2) en el Camp Nou, en la jornada 18 de la Liga Santander. El entrenador del conjunto catalán se ha mostrado satisfecho con la victoria de los suyos, ha insistido en la necesidad de recuperar el modelo de juego tradicional del Barcelona y ha asegurado que votará a favor del Espai Barça.

Estructura ofensiva

«A nivel táctico hemos trabajado atacar espacios, también buscábamos la superioridad interior. Ferran tiene esas condiciones, es más extremo que nueve, pero nos ha generado ocasiones. Hemos hecho un buen trabajo hasta el primer gol del Elche, no nos podemos permitir eso. Es una pena. Estamos jugando con chavales de 17, 18 años, pero nos falta la experiencia. Estoy muy contento habiendo ganado un partido que se nos ha complicado. Gavi ha hecho un partido que es para quitarse el sombrero».

Gavi

«Tener a Gavi es un espectáculo, cómo compite, su personalidad, las ocasiones que genera, aparte del gol, la asistencia, es espectacular. Toda esta generación de deportistas es espectacular. Son chavales muy jóvenes que están marcando la diferencia y dicen mucho de ellos. Les veo con una personalidad muy fuerte, estoy muy contento de contar con ellos. Gavi emociona, no tiene precio»

Goles de los jóvenes

«Cuando yo digo que marcan diferencias no mando un mensaje a los veteranos, el trabajo de Busi … se están dejando la vida en el campo. No es una crítica para los demás. Estoy encantando con la actitud de todos inlcuso de los que no juegan. Tenemos que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido, y ese es futuro del club. Muy contento de estos tres puntos que significan mucho».

Frenkie De Jong

«Nos ha aportado cosas, no ha estado con la fluidez de Gavi o de Nico cuando ha salido, pero nos ha dado un trabajo defensivo muy bueno, ha hecho un trabajo que no se ve, pero ha hecho un trabajo oscuro muy bueno y es un tema también de fatiga, que ha jugado todos los minutos en el Barcelona, en selección y es normal.

Gavi

«Sorprende la edad, que no es ni mayor de edad. Lo que compite, marcando diferencia, hoy gol y asistencia. Encantado de tenerlo. No hay que compararlo con nadie, que siga así, no tiene techo. Al final los jugadores de segunda línea nos tienen que ayudar y lo están haciendo y hemos podido sentenciar mucho antes. Hoy nos hemos complicado nosotros solos».

Pérdida de identidad del Barcelona

«Yo no he estado aquí seis años y hay cosas que sorprenden, a nivel táctico, de tercer hombre, quién salta… No sé quién es y por eso nos está costando más de lo normal pero bueno hoy contento porque han tenido personalidad, se han movido para encontrar al hombre libre, hemos atacado espacios en el momento justo. Es una pena irnos con un resultado de 3-2, era un resultado para golear con el 2-0».

Sensaciones

«Sí, me he cabreado un poco, nos pasa de todo, eso es lo que he pensado. Pero también soluciones, muy contento porque al final lo hemos salvado».

Generación de jugadores

«Puede ser mejor porque hay siete u ocho jugadores, hoy haciendo la alineación nos hemos encontrado que teníamos que ser siete jugadores del primer equipo, quizá habíamos puesto más jugadores del filial, pero no podíamos por el reglamento»

Primer tiempo

«He acabado la primera parte muy satisfecho. Los dos goles han sido un golpe psicológico, pero han sido errores nuestros».

Modelo de juego

«Depende del jugador pero hay una gran mayoría que no lo entiende, hay automatismos que yo hacía de pequeño, pero nos cuesta porque hay jugadores que no lo han trabajado y es lo que más me sorprende de todo».

Referéndum Espai Barça

«Sí, sí, a votar, cuantos más socios votemos más vivo está el barcelonismo, creo que es un cambio para el club, para el futuro. Yo voy a votar que sí, el club tiene que dar un paso adelante y creo que el Espai Barça será bueno».