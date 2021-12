Son horas frenéticas en el FC Barcelona a poco de que arranque el mercado de fichajes invernal. Se abre una nueva oportunidad para que la Junta Directiva efectúe algunas de las operaciones con las que plantea revolucionar la plantilla de Xavi Hernández. Otro de los puntos fuertes es la renovación de Ousmane Dembélé, que cada vez está más estancada mientras los grandes clubes tientan al futbolista para firmar gratis por él el próximo verano. Juventus, con quien ya tendría un acuerdo, y Paris Saint Germain están en la pole.

El Barça está apurando sus opciones para conseguir convencer al futbolista y sobre todo a su agente que el proyecto ganador es el culé. La oferta económica, que lejos de mejorar los números del francés los amolda a la nueva realidad del club, está aún más lejos de satisfacer al agente galo, que tiene al otro lado del teléfono a otras potencias ofertan más por su jugador. Xavi Hernández ha apostado públicamente por él en varias ocasiones y el extremo parecía predispuesto a firmar pero las semanas han ido pasando sin avances en este sentido.

Moussa Sissoko, agente de Dembélé, ha ido dando largas constantemente a la directiva blaugrana. La oferta de renovación, pese a que ha crecido en las últimas semanas, no convence ni en el plano económico ni en el deportivo. Se le considerará un jugador capital y diferencia pero no se atiende salarialmente con la apuesta deportiva. Es por esto por lo que las dudas siempre han estado en torno a su renovación y que los avances hayan sido nimios. Existen otras ofertas encima de la mesa más ambiciosas en ambos sentidos y donde se considera que el futbolista puede ser feliz.

Según Sport, la Juventus ha irrumpido con fuerza en los últimos días y existiría un principio de acuerdo entre el club bianconeri y el agente del jugador para que la próxima temporada Dembélé defienda el escudo de la Vecchia Signora. Las conversaciones entre los italianos y Sissoko han sido muy positivas y existe un acuerdo verbal cerrado aunque están puesto en stand by en estos momentos. Otros clubes de la Premier League como son el Manchester United, el Arsenal y el Newcastle también han mantenido contactos con el jugador aunque el club turinés es el único que habría hablado el mismo idioma que el agente galo.

Sin embargo, el mencionado apunta que el acuerdo estaría cerrado a la espera de otros ofrecimientos que no niegan. Al parecer, Dembélé estaría esperando una oferta por parte del Paris Saint Germain en las próximas semanas que sería económicamente muy superior a la que ha puesto encima de la mesa la Juventus. Volver a Francia parece ser un punto muy a favor para el extremo culé, que no ha terminado de encajar en la Ciudad Condal y que no tiene ninguna gran relación personal dentro del vestuario como se dejó entrever en su reciente boda, que pilló por sorpresa tanto al club como a los integrantes de la plantilla, ninguno invitado.

Sobre el interés del Paris Saint Germain coincide Mundo Deportivo, que apunta a que este jueves se iniciaron las conversaciones entre club y agente. Este medio menciona que la incorporación y fichaje de Ferran Torres ha sido detonante para que el jugador haya terminado por desechar la idea de renovar con el Barça, rompiendo las negociaciones, ya que considera que su renovación a la baja estaría pensando fundamentalmente para hacer hueco a las nuevas incorporaciones, entre otros movimientos.

Dembélé ha dado positivo por coronavirus recientemente por lo que vuelve a ser baja en el Barça de Xavi, que apostó fuerte por su continuidad pero que no logró convencer en lo deportivo al futbolista, que prefiere otras opciones con tal de salir del Camp Nou, donde nunca ha terminado de cuajar. Su marcha sería gratis el próximo verano y supondría no solo pérdidas por lo que se dejaría de ingresar por él, sino también dificultará la inscripción de las nuevas altas ante su gran contrato.