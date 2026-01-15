Todo lo que debes saber del Europeo de balonmano: dónde se juega, calendario de España, los Hispanos convocados…
Descubre todos los detalles acerca del Europeo de balonmano
El Europeo de Balonmano masculino se encuentra a la vuelta de la esquina y las mejores combinados se concentran en los respectivos países donde se disputará la competición del 2026 para intentar luchar por el título final. Hasta 432 jugadores representarán a 24 selecciones distintas, en un total de 65 encuentros que estarán cargados de emoción y puro espectáculo.
Cuándo empieza el Europeo de balonmano: fechas más importantes
El torneo del viejo continente se disputará desde este jueves 15 de enero, con el inicio de la fase de grupos, hasta el domingo 1 de febrero, fecha donde se disputará la gran final de la competición. Tal y como ya hemos destacado, la fase regular arrancará este jueves 15 y finalizará seis días después, concretamente el 21 del mismo mes. A partir de ahí, la ronda principal abarcará los días entre el 22 y 28 de enero y las semifinales se disputarán el próximo 30 de enero. El partido por el título final, el más esperado por todos los seguidores de este deporte, se celebrará el 1 de febrero.
- Fase de grupos: del 15 al 21 de enero
- Ronda principal: del 22 al 28 de enero
- Semifinales: 30 de enero
- Final: 1 de febrero
Dónde se juega el Europeo de balonmano
Esta nueva edición del Europeo de Balonmano se disputará en los países del norte de Europa, concretamente en Dinamarca, Noruega y Suecia. Estos países contarán con una respectiva sede en su territorio. Por un lado, está Herning (Dinamarca), que abarcará los partidos del grupo A y B. Oslo (Noruega) acogerá los encuentros del grupo C y D; y Malmo y Kristianstad (Suecia) se repartirán los choques de los grupos E y F.
Estos son los grupos del Europeo de balonmano
- Grupo A: Alemania, España, Austria y Serbia
- Grupo B: Dinamarca, Portugal, Macedonia del Norte y Rumanía.
- Grupo C: Francia, Noruega, República Checa y Ucrania.
- Grupo D: Eslovenia, Islas Feroe, Montenegro y Suiza.
- Grupo E: Suecia, Croacia, Países Bajos y Georgia.
- Grupo F: Hungría, Islandia, Polonia e Italia.
Calendario de España
La selección española de balonmano debutará en el Europeo durante este jueves 15 de enero, a partir de las 18:00 horas frente a Serbia. El próximo duelo de los ‘Hispanos’ será dos días más tarde, es decir, el 17 de enero a partir de las 18:00 horas frente a Austria. Y, por último, el 19 de enero buscará el pase a la siguiente eliminatoria ante Alemania, a partir de las 20:30 horas. Todo el campeonato se podrá presenciar y disfrutar en Teledeporte y RTVE Play.
- Jueves 15 de enero: España-Serbia (18:00 horas)
- Sábado 17 de enero: Austria-España (18:00 horas)
- Lunes 19 de enero: Alemania-España (20:30 horas)
Los jugadores de la selección española
- Porteros: Nacho Biosca (HBC Nantes/FRA) y Sergey Hernández (Magdeburgo/ALE)
- Centrales: Natan Suárez (Sporting Lisboa/POR) e Ian Tarrafeta (Nantes/FRA)
- Lateral derecho: Marcos Fis (Fraikin Granollers), Imanol Garciandia (Pick Szeged/HUN) y Alex Dujshebaev (Kielce/POL)
- Lateral izquierdo: Daniel Dujshebaev (KS Kielce/POL), Antonio Serradilla (Stuttgart/ALE), Jan Gurri (Sporting Lisboa/POR) y Agustín Casado (Montpellier/FRA)
- Extremo derecho: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (Nantes/FRA)
- Extremo izquierdo: Ian Barrufet y Dani Fernández (Barça)
- Pivote: Javier Rodríguez (Benfica/POR), Víctor Romero (Sporting Lisboa/POR) y Abel Serdio (Wisla Plock/POL).
