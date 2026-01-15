El Real Madrid tiene un físico de segunda

La imagen del Real Madrid en el Carlos Belmonte fue grotesca. Lamentable. Vergonzosa. Los blancos cayeron eliminados en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, un rival de Segunda División que pasó por encima de los hombres de Arbeloa física y futbolísticamente. Una imagen bochornosa que deja a los pies de los caballos a un grupo de futbolistas señalados por la afición. Y uno de los grandes problemas es la gasolina de una plantilla que está en reserva.

La cúpula madridista está muy preocupada por el nivel físico de un equipo que le imposibilita competir con los rivales de élite. Bueno, con la élite y con clubes menores, como se ha podido ver a lo largo de esta temporada en diferentes ocasiones, la última contra el Albacete. En el club están muy preocupados con esta situación, hasta el punto de que pidieron a Xabi Alonso cambiar a parte de su cuerpo técnico, introduciendo a Antonio Pintus. No obstante, poco podrá hacer el italiano si los futbolistas no quieren.

Ismael Camenforte era el preparador físico de Xabi Alonso e introdujo en Valdebebas un método distinto al empleado en los años anteriores por Pintus, pero el vestuario no quiso aceptarlo. Los futbolistas no se sintieron cómodos y nunca terminaron de asumir como debe hacerlo un profesional lo que pedía un preparador físico que quedó, justa o injustamente, señalado por la cúpula madridista.

La esperanza se llama Pintus

Ahora ha llegado Pintus por expreso deseo de la directiva madridista con el deseo de que el italiano cambie las cosas, pero sólo será posible si los futbolistas dan un paso al frente y ponen todo de su parte para llevarlo a cabo. La plantilla es la primera que debe querer, aunque el reto que tiene por delante el italiano es de aúpa.

«Perder en el Real Madrid nunca es un alivio y evidentemente tiene unas consecuencias que pueden ser positivas si hablamos del tiempo para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder hoy aquí. En el físico tenemos mucho margen de mejora y para eso está Pintus, para darnos un punto más. Recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por parte de Antonio, que creo que hace falta», aseguraba Arbeloa tras caer eliminado en la Copa del Rey.

Sin Copa del Rey en el mes de febrero y con el objetivo de quedar entre los ocho primeros en Champions y evitar de esta forma jugar un peligroso playoff, Pintus tendrá por delante semanas libres de partidos para poder hacer una especie de pretemporada en Valdebebas que trate de poner a punto a una plantilla con un margen de mejora tan abismal como preocupante.