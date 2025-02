Tebas sentencia el ‘caso Dani Olmo’: «No debería acabar la Liga con el Barça»

Javier Tebas no se muerde la lengua y no deja títere sin cabeza, ahora de nuevo apuntando al caso Dani Olmo y también poniendo el foco en todo lo que se está hablando en los últimos días sobre el arbitraje en la Liga. El presidente de la patronal repasó qué dio de sí el caso y cómo ve la situación a día de hoy, con el futbolista jugando tras recibir la cautelar por parte del Consejo Superior de Deporte.

«No debería acabar la Liga con el Barça», vaticinaba Javier Tebas sobre la situación de Dani Olmo, confiado en que en las próximas semanas el Barcelona reciba un nuevo revés con esta situación que anule la inscripción actual del mediapunta, y la de Pau Víctor, ambos en el mismo ‘pack’.

«En agosto esperaba que solucionase sus problemas, pero en los últimos tres días quisieron solucionar todo deprisa y corriendo y no pudieron», reflexionaba Tebas, que asegura que en el Barça eran más que conscientes de que este pudiera pasar: «Olmo firmó siendo consciente de que podría no jugar después de diciembre. La sociedad que pagaba (los palcos VIP) no parecía solvente, todo fue al CSD y en 24 horas resolvió. Olmo no debería acabar LaLiga con el Barça», aseguró Tebas en unos desayunos deportivos con Europa Press

Más allá del caso Dani Olmo, Javier Tebas ve en el Barcelona una situación preocupante, con muchos problemas heredados y operaciones que han salido rana durante esta época de Joan Laporta al frente del club: «El Barça tiene que estar preocupado y ocupado con su situación económica. Vienen de pérdidas terribles y eso hay que recuperarlo. También ha tenido operaciones que no le han salido como la venta de Barça Studios… Todos los equipos tienen sus preocupaciones».

Otro tema recurrente, con esta oleada de quejas arbitrales, es el caso Negreira. Javier Tebas volvió a repasar la situación y confesó, que de no haber prescrito, «el Barcelona estaría descendido» por todo este lío. «Lo que no quiere decir que haya compra de árbitros, creemos que el dinero que cobró Negreira fue con el objetivo de influir en ascensos y descensos y eso es corrupción deportiva. Eso no ha prescrito», comentaba también Javier Tebas, que apunta también que «luego está el ámbito deportivo», y apuntala: «Cuando se descubren los hechos, habían pasado ya tres años y ha prescrito en el ámbito deportivo. Si pudiésemos, claro que lo haríamos, con las sanciones que le correspondan. Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaría descendido, lo dije allí».

Javier Tebas no pasó por alto tampoco la creciente crispación con el arbitraje en la Liga. El presidente de la patronal reconoció que ahora mismo «hay un miedo a ver quién pita y quién asume la responsabilidad» para dirigir a los grandes, aunque «eso no quiere decir que haya conspiración».

Javier Tebas apunta también que «hay que cambiar para ser mejores», y que a él no le «corresponde cortar cabezas, pero si sigue el mismo equipo que no ve que hay que hacer cambios…». Por otro lado, no pasó por alto el comunicado del Real Madrid sobre la Liga y el término ‘adulterada’, ante lo que sentenció: «Son palabras mayores, eso hace mucho daño».