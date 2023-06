El planchazo del Barça con el intento frustrado del regreso de Leo Messi traerá cola. Desde el club generaron ilusión ante la vuelta del argentino pero finalmente el delantero declinó la posibilidad y puso rumbo a Miami. Javier Tebas volvió a ser muy claro con todo este asunto y dejó en evidencia una vez más a la entidad culé y a Joan Laporta, metiendo el dedo en la llaga con el fracaso del fichaje de Messi.

«Para algunos LaLiga estuvo haciendo todo lo posible para que viniera y para otros todo lo posible para que no lo hiciera», manifestó Tebas sobre la vuelta de Leo Messi al Barça, dejando claro que opiniones y críticas siempre van a existir, a uno y otro lado de la historia, pero recalcó que el club blaugrana, pese a ciertas informaciones, no está todavía en regla a nivel económico y sigue teniendo que ajustarse a normas inferiores al 1:1.

Durante la entrega de premios de LaLiga Genuine, Tebas desgranó la situación actual económica del Barça a ojos de la patronal: «La gente siempre busca razones donde no las hay. Nosotros siempre hemos sido muy claros. El Barça no está en la norma uno a uno, está al 40%, y como se cambió la norma para todos los clubes están un poco mejor que el año pasado, pero no está ni mucho menos en la norma uno a uno».

Claro y contundente Javier Tebas pese a que desde el Barça transmiten mayor normalidad en este sentido, dejando claro que no existen ni existirán tratos de favor para ningún club: «El plan de viabilidad es para todos los clubes y es como consecuencia de la nueva Ley del Deporte que se aprobó en diciembre del 22, lo que todavía nos hace más responsables del futuro de los clubes».

El máximo dirigente de La Liga destacó también que en la patronal son «totalmente transparentes y todo el mundo puede preguntar, los clubes pueden preguntar» sobre cualquier aspecto del FairPlay financiero, del que no existe ni «trampa ni cartón» pese a las dudas que pueda suscitar la situación del Barça.

Tebas terminó defendiendo la competición y la posible pérdida de valor tras la marcha de varias de sus estrellas, como puede ser Karim Benzema, aprovechando para atizar otras competiciones: «Todos los años estamos con el mismo cuento y a mí lo que me preocuparía es tener clubes con problemas económicos. Lo que de verdad me preocuparía es, como pasa en Inglaterra que el gobierno inglés haga un libro blanco del fútbol de aquel país que diga que están sobredimensionados y que tiene muchos gastos, y que muchos clubes han ido o pueden ir a la quiebra. También me preocuparía, como pasa en Italia, que tengan que pedir al Estado un aplazamiento de impuestos de 700 millones de euros. O a mí me preocuparía, como sucede en Francia, ser la Liga que más pierde en todos los clubes».