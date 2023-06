Leo Messi explicó los motivos por los que decidió no ir a Barcelona. El jugador argentino argumentó que no quería pasar por lo que pasó cuando tuvo que abandonar el club azulgrana: «Tenía muchas ganas e ilusión de poder volver, pero por otro lado no quería volver a estar en la misma situación y esperar que iba a esperar y dejar mi futuro en manos de otros. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí y en mi familia».

«Escuché que la Liga dijo que estaba todo bien, pero faltaban muchísimas otras cosas y la verdad que no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de todo eso. se me acusó de muchas cosas que no fueron ciertas en Barcelona y no quería pasar por todo eso», añadió.