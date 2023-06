El Barcelona emitió un comunicado oficial para aclarar la situación de Leo Messi. El argentino anunció que el Inter de Miami es su nuevo destino, mientras que informó los motivos por los que ha decidido no ir al conjunto azulgrana. En el comunicado, el club contradice la versión del jugador. «El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años», cita el comunicado.

Leo Messi reconoció sus «ganas e ilusión» por volver al Barcelona, pero no contaba con la tranquilidad del club. «Tenía muchas ganas e ilusión de poder volver, pero por otro lado no quería volver a estar en la misma situación y esperar que iba a esperar y dejar mi futuro en manos de otros. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí y en mi familia».

«Escuché que la Liga dijo que estaba todo bien, pero faltaban muchísimas otras cosas y la verdad que no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de todo eso. se me acusó de muchas cosas que no fueron ciertas en Barcelona y no quería pasar por todo eso», añadió.

Comunicado del Barça

El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana.

El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años.

Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça.