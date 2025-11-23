Tebas adelanta el veredicto del TAD sobre su inhabilitación: «Terminará en humo»

Javier Tebas ha perdido el respeto a las instituciones deportivas que rigen España. El presidente de la Liga será próximamente juzgado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y a tenor de sus palabras ya conoce el veredicto sin que los siete magistrados se hayan reunido. Después de que le abriesen expediente por la revelación de datos secretos del Barcelona, el jefe de la patronal de clubes aseguró que «terminará en humo».

«Ya he visto esta película muchas veces: a estas alturas ya llevo tres querellas criminales, he perdido la cuenta de las denuncias ante el CSD y van unas cuantas decenas de derechos de rectificación de algunos ‘portaCOCES’ muy ruidosos», dijo Tebas en tono más que desafiante.

El presidente de la Liga sacó pecho tras haber evitado la inhabilitación el pasado mes de abril por revelar el voto privado del Real Madrid en una Asamblea de la Liga, algo que, por otra parte, demuestra de qué calaña está hecho Tebas.

«Os recuerdo este post del 11 de abril pasado, cuando también me daban por ‘aniquilado’. La estrategia no cambia: saturar de denuncias para ver si alguna cuela. Yo, mientras tanto, sigo a lo mío: trabajar por el fútbol profesional. El resto, como entonces, terminará en humo… y con el tiro saliendo por la culata», excusó el dirigente, ahora arrinconado por su lenguaraz manera de llevar las cosas.

Veremos qué determina el TAD, pero Tebas ya está haciendo presión para que la resolución caiga de su lado. El presidente de la Liga, además de jugar a futurólogo, también piensa que está por encima de la Ley después de desvelar datos secretos de uno de los clubes que componen la Liga. De hecho, el dirigente se vio obligado a borrar las publicaciones que hizo sobre el Barcelona y el estado de los palcos VIP.