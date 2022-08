Surrealista: el Al Sharjah cancela la cesión de Alcácer… ¡y el Villarreal le despide!

Situación insólita la que ha vivido Paco Alcácer en menos de dos días. El Villarreal y su nuevo equipo, el Al Sharjah de Emiratos Árabes, llegaron a un acuerdo para la cesión del jugador. Con todo firmado y acordado, el jugador español viajó al país árabe donde pasó el reconocimiento médico y, posteriormente, fue presentado. Dos días más tarde, el club emiratí ha anulado de forma unilateral el acuerdo. Pero el calvario no quedó ahí para el delantero español. Después de que el Villarreal anunciara este hecho, el conjunto groguet emitió un segundo comunicado oficial donde anunciaba la rescisión del contrato del jugador.

I am very happy to announce that I am a new @SharjahFC player. I can't wait to start this new adventure both professionally and personally for me and my family! pic.twitter.com/ZW29lRH0BB

— Paco Alcácer (@paco93alcacer) August 17, 2022