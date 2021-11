No fue una noche idílica. El Barça se estalló contra sí mismo ante el Benfica, un equipo que demostró pelea y que en los compases finales pudo llevarse los tres puntos y dejarles sentenciados para la Europa League. No fue así, los culés seguirán dependiendo de sí mismos en la última jornada ante el toro más bravo, un impoluto Bayern de Múnich. Ante los lusos, Xavi Hernández falló pero también dejó a las claras con quiénes cuenta y quiénes les valen, así como dejó un buen número de sentenciados en el banquillo: de Philippe Coutinho a Riqui Puig pasando por Luuk de Jong.

El Barça se estaba jugando mucho este martes. Jugaba en casa, en el Camp Nou ante los suyos, y con el rebufo del nuevo técnico tras ganar el primer partido en el derbi catalán. Sin embargo, el Benfica mostró sus cartas, enseñó los dientes y llevó a los culés a una situación de necesidad en el segundo tiempo. El 0-0 seguía campeando en el marcador y el triunfo aseguraba el pase a octavos, solo hacía falta un gol y Xavi miraba al banquillo.

Desde el momento en el que el colegiado ruso pitó el descanso, Xavi Hernández mandó a calentar a Ousmane Dembélé. Era su primera carta, la más llamativa que tenía entre su lista de reservas y le mandó al ruedo en el 66′ en sustitución de Demir. Ya reconoció el propio técnico que no llegaba al 100% el francés pero que tenía decidido arriesgar si el partido lo requería. Así lo hizo el jugador, que saltó al verde y fue en poco más de 25 minutos el mejor de los culés en todo el partido.

Esto era lo fácil, dar entrada a Dembélé, posiblemente el mejor jugador culé en estos momentos, o al menos el que posee más cualidades para ser determinante en esta nueva era. Lo difícil llegaba después y Xavi mandó un mensaje muy claro a varios jugadores de su plantilla: ya tiene a sus primeros sentenciados. El tiempo corría y el marcador no se movía. Llegaron al 70′, 75′, 80’… y el egarense seguía sin mirar hacia atrás. Los siguiente dos cambios no llegaron hasta el minuto 86′, con la necesidad del resultado y con las molestias que aparecieron a Araujo, el técnico daba entrada a Eric García y Dest.

Xavi cambió pieza por pieza con el cambio Lenglet – Eric García pero decidió dar entrada al lateral norteamericano para colocarle… ¡de extremo zurdo! El catalán optó primero por un lateral diestro, que recibía el alta médica pocas horas antes del partido, antes que cualquier otro de sus jugadores de corte ofensivo que estaban en el banquillo: ni sus dos mediapuntas Riqui Puig y Coutinho, ni su otro delantero centro, Luuk de Jong.

Mensaje claro y contundente de Xavi para el resto de alternativas de su equipo, en los que no confió cuando más necesitaba un aire diferente en el césped, además de piernas de refresco tras un exigente partido donde la presión se mantuvo alta todo el partido. Riqui Puig, la eterna promesa de La Masía, sigue sin cuajar y ya son varios los entrenadores por los que ha pasado el canterano. Es otro mensaje más para el de Matadepera, que sigue empecinado en labrarse un sitio en el Barça mientras ve cómo otros jóvenes como Gavi y Nico le adelantan por ambos lados.

¿Presión para que salgan en invierno?

«Es un jugador que puede actuar en varias posiciones. Ha de recuperar la confianza», decía Xavi en su presentación sobre Coutinho, al que ve potencial pero al que señala un problema de fe en sus posibilidades: «Es un jugador que puede ser muy importante para el equipo, para el club. Debe reencontrarse. Tiene un talento innato. Tendrá oportunidades porque es un futbolista que me gusta personalmente. Por talento no será porque lo tiene. Si todo va bien, tendrá minutos». Su suplencia ante el Benfica no ayuda.

Por último, Luuk de Jong. El holandés tiene muchas papeletas para volver a Sevilla este mes de enero y su no participación ante el Benfica es otra muestra más, sobre todo tras un partido en el que faltaba el gol y los centros al área comenzaban a sucederse. De él decía que «me encajan todos los futbolistas» y que debía «estar preparado» para cuando fuera necesario. Cuesta visualizar una situación donde su perfil fuera más necesario que ante el Benfica en esta pasada jornada de Champions League.