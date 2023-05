Gerard Piqué está Miami para ver a sus hijos Milan y Sasha. De hecho, varias informaciones apuntan que el ex futbolista quiere buscar una casa allí para instalarse y ver más a sus hijos. El catalán busca una propiedad en la zona financiera de Miami, pero en ese caso Piqué no cumpliría su acuerdo con Shakira. «Contradice el acuerdo de Shakira, ella no quiere que esté en la ciudad de Miami, así que tendría que hacer un acuerdo nuevo de custodia compartida», asegura Álex Rodríguez en El programa de Ana Rosa.