Burlas y críticas a Clara Chía y Piqué por lo que se ve en estas imágenes

La vida de Clara Chía se ha complicado en los últimos meses. Es feliz al lado de Gerard Piqué, pero tiene que enfrentarse a críticas constantes que han terminado con su paciencia. El entorno ha filtrado que la joven se ha puesto en manos de especialistas. Dicen que “está en pleno tratamiento psicológico” porque no logra entender por qué recibe tantos insultos. Los fans de Shakira están en pie de guerra y han sacado a la luz un dato que pocos esperaban. Supuestamente fue Clara la primera en atacar.

Fuentes de total solvencia aseguran que tanto Clara como sus amigas se burlaban de Shakira. Se reían de su edad y le hacían de menos. La cantante se enteró y por eso incluyó una frase en su canción con Bizarrap que decía: “Yo valgo por dos de 22”. La situación empeora por momentos. Recientemente han salido unas imágenes que se han convertido en el nuevo tormento de clara. Sus detractores están usando este material para cargar contra ella. Como no podía ser de otra forma, Piqué también está implicado en este escándalo.

Las imágenes que atormentan a Clara

Clara Chía y Piqué han decidido distanciarse de la presión mediática. Se han ido de vacaciones a Emiratos Árabes. El problema es que son una pareja muy mediática y allí también les conocen, así que les han grabado. Todo iba bien hasta que han captado al empresario usando un traje de baño demasiado pequeño. Los fans de Shakira en general y los detractores de Piqué en particular se están riendo de él. “El pobre parece que le quedaba apretado su traje de baño, quizá por eso no quiso regalarle una foto a este pequeño”, dicen en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, de Univisión.

Lo más curioso de todo es que Clara también ha salido perjudicada de este revuelo. Cualquier excusa es buena para atormentarla y los fans de Shakira están atentos de todo. “Clara-mente anda con el traje de baño de uno de los hijos”, comentan en el citado espacio televisivo. También han destacado que Clara iba a la sombra de Piqué, detrás de él y sin aparente ilusión. Esto es la opinión de los periodistas de Univisión. Lo peor para ellos es que Gerard se negó a hacerse una foto con un niño que era fan suyo y quería tener un recuerdo de él.

La novia de Piqué fue testigo de todo

Por si todo lo anterior fuera poco, también están acusando a Clara de haber consentido que Gerard Piqué tuviera un mal comportamiento con su fan. Era solo un niño que quería hacerse una foto y él no quiso. Clara Chía tampoco medió para convencer a su novio. Las imágenes hablan por sí solas. “Todos miran el short de Piqué y a Chía, pero no se dan cuenta en cómo le negó una foto o autógrafo a ese pobre niño. Gente así no merece aprecio de sus seguidores”, concluyen en ‘El Gordo y la Flaca’.

El catalán recibe nuevos ataques

Gerard Piqué, según los fans de Shakira, no se ha portado bien con la cantante. Ha sido poco generoso con ella y ahora debe pagar las consecuencias, por eso cada vez recibe ataques más fuertes. El catalán no tuvo en cuenta que se estaba enfrentando a una artista internacional y muy querida. “Es famoso gracias a Shakira. Ni cuando jugaba era tan popular”, aseguran en el espacio citado anteriormente.