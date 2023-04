El culebrón que mantiene enganchada a media España sigue candente, ávido de nuevos capítulos, y los protagonistas, por supuesto, no defraudan a sus fans. Shakira y Gerard Piqué ya no están juntos, no viven juntos, ni siquiera en el mismo país, y ya no tendrían ni que echarse los trastos a la cabeza, pero meses después de sellar su acuerdo de divorcio, la historia de los dos famosos da una vuelta de tuerca más debido al último mensaje oculto de la colombiana a su ex.

Y es que los malos recuerdos que pudiera tener Shakira de su ex parecen haberse pasado con su viaje a Miami, ciudad que ha cambiado por Barcelona y en la que reside desde hace unas semanas junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente. La colombiana ha pasado de cantar con Bizarrap, Karol G o quien hiciera falta para increpar a su ex a llevar un regalo suyo por Miami, un regalo con el que ha sido pillada y que ha vuelto a encender los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, algo que aunque no fuera una vuelta al noviazgo sería ya un importante e inesperado paso.

En un paseo por las calles de Miami, Shakira fue fotografiada por unos paparazzis. La artista colombiana caminaba feliz y luciendo un atuendo muy moderno, con pantalones anchos, gafas de sol a la moda y una camiseta básica. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los fans fue el bolso que lucía Shakira, y no sólo por lo original –para gustos los colores– del accesorio, si no porque es un regalo que le hizo Gerard Piqué cuando, hace no tanto, estaban juntos y felices en pareja.

El ex jugador del Fútbol Club Barcelona, entonces todavía en activo, habría optado por regalarle este bolso de la reconocida –y cara– marca de moda Balenciaga a Shakira, en la Navidad de 2019. Piqué fue pillado comprándolo, por lo que no debe haber duda de que la cantante lucía un regalo de su ex, al que tanto ha criticado y deseado lo peor desde que se enterara de que salía con Clara Chía Martí, la actual novia del propietario de Kosmos Global Holding.

Shakira, Piqué y una reconciliación imposible

En las redes sociales, donde se sigue con gran atención todo lo que sucede alrededor de Shakira y Piqué, se percataron pronto del descuido de la colombiana, si es que no quería que se viera que lucía un regalo de Gerard, pero otros han optado por lanzarse a la piscina y comenzar a hablar de una reconciliación que significaría mucho más que un giro dramático de los acontecimientos. Que Shakira y Gerard Piqué vuelvan sí que sería la noticia del año, aunque por el camino hay voces que dicen que el empresario y ex futbolista estaría buscando ya un bebé con Clara Chía, por lo que, dentro de tanto revuelo, además de que no hay quien se aclare, lo mejor es disfrutar de todo el juego que dan estos dos famosos y su culebrón.