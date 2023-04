Al descubierto el coeficiente intelectual de Shakira: nadie se lo esperaba

Shakira no deja de generar titulares, pero en esta ocasión el motivo no está relacionado con Gerard Piqué. La cantante tiene a sus espaldas un ejército de seguidores dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Sus fans han rebuscado en su pasado y han descubierto un secreto: su coeficiente intelectual. El dato le deja en buen lugar, así que han decidido sacarlo a la luz. Antes de profundizar, debemos recordar cuál es la verdadera situación de la cantante.

La presión mediática cada vez era más fuerte en España, así que Shakira decidió mudarse a Miami y empezar una nueva vida. Se ha instalado en una mansión que cuenta con todas las comodidades posibles, sobre todo con una gran privacidad. Quiere aislar a sus hijos de lo que está pasando. No quiere involucrarles en los problemas que tiene con Gerard Piqué, por ese motivo se les ha llevado lejos. Eso sí, antes ha firmado un acuerdo para que el empresario no tenga problemas y pueda visitarles.

El coeficiente de Shakira

El límite para considerar a alguien superdotado en un test de inteligencia es de 130 puntos y Shakira ha superado esta marcha. Según ha salido publicado, ella tiene 140. Desde que era pequeña demostró que era más inteligente que la media. Enseguida despuntó en el mundo artístico, pero detrás de sus virtudes había algo que pocos pudieron ver. No era normal que una niña de cuatro años escribiera sus propios poemas. Ya no era que cantase o bailase bien, era la capacidad que tenía para crear.

Shakia tenía muchas inquietudes. Ya no estamos hablando solamente del panorama musical, ella quería llegar lejos porque era ambiciosa. También era una gran estudiante y siempre obtenía buenos resultados en sus exámenes. En una de sus entrevistas explicó que quería ir a la universidad, de hecho se matriculó, pero no pudo asistir a las clases. La cantante no pudo cumplir su sueño. Tuvo que elegir y enseguida se dio cuenta de que ella había nacido para triunfar en la música.

Por qué dejó la universidad

Shakira sabía que tenía facilidad para los estudios. Era consciente de que su coeficiente intelectual llega a los 140 puntos, por eso decidió matricularse en una universidad americana. Empezó a estudiar Arte e Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California. Todo iba bien y estaba completamente capacitada, pero se dio cuenta de que no podía seguir. En aquella época su fama ya había alcanzado un carácter internacional y no podía llevar una vida normal. Por ese motivo decidió aparcar sus estudios y apostar por su talento.

Las inquietudes de Shakira

La verdad solo tiene un camino, para bien y para mal. En este caso ha sido para bien. Los fans de la cantante han recordado que no solamente es una estrella de la música, también es una mujer muy culta. No pudo estudiar en la universidad, pero hace cursos siempre que puede. En 2020 anunció en sus redes que había empezado una formación sobre filosofía. “Sé que mis pasatiempos no son prácticos, pero me llevó horas después de poner a los niños a dormir. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pensilvania por la «diversión» de 4 semanas!”, escribió en su Instagram.