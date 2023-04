La madre de Gerard Piqué se convirtió en la protagonista del pasado fin de semana debido a una comparecencia televisiva que no era esperada y que sirvió para poner luz sobre la manera en la que la familia del ex jugador del Fútbol Club Barcelona ha atravesado el proceso de divorcio de este con Shakira, y todo el culebrón que ha derivado de ello a través de los medios de comunicación. Sin embargo, Montserrat Bernabéu sorprendió realmente por unas declaraciones en las que quedó al borde del llanto.

Antes de entrar en la materia relacionada con Shakira, Piqué y la familia, Montserrat Bernabéu reivindicó su trabajo como directora general en el Instituto Guttmann, centro de neurorehabilitación de Badalona en el que trabaja y que la ha convertido en una referente en la materia. La madre de Gerard aseguró que cuando atraviesa un mal momento o no se siente a gusto, acude allí, donde tiene a gente de su plena confianza, en todos los aspectos.

Todo ello se produjo en la comparecencia de Montserrat en el programa Col·lapse (Colapso) de TV3, donde se esperaba que pudiera hablar sin tapujos de la relación entre Shakira y su hijo. Sin embargo, Bernabéu pronto advirtió de que no suele hablar de su vida personal, solicitando incluso que no se le preguntara por temas incómodos para ella como es el divorcio de Gerard Piqué y todo lo que ha rodeado al caso.

El tema no se podía dejar pasar y aunque fuera de puntillas se tocó en varios momentos de la entrevista. Ahí, Montse contó lo mal que lo había pasado su familia, incluyendo aquí a Gerard Piqué, en los últimos meses, que no han sido fáciles debido a toda la disputa, primero legal y más tarde también mediática con Shakira, sus canciones y su entorno. El hecho de que tanto el ex futbolista y empresario como la cantante fueran famosos hizo que Montse y su marido, Joan Piqué, así como también los hijos de la ex pareja, Milan y Sasha, hayan tenido que aprender a convivir con los paparazzis en la puerta de casa.

«Es Algo especialmente duro para los hijos de la pareja», confesaba Bernabéu, en referencia a los pequeños Milan y Sasha, que con 10 y 8 años finalmente han emprendido camino hacia Miami junto a su madre, alejándose temporalmente de su padre y sus abuelos paternos. No hubo más explicaciones de Montserrat Bernabéu sobre su familia, ni de Shakira o Clara Chía, pero sí un momento álgido que dejó en shock a muchos telespectadores.

El momento más duro con Piqué

Bernabéu recordó de forma emotiva un lance de fútbol que sucedió en 2012 y que involucró a su hijo. Piqué sufría en un partido ante el Chelsea un fuerte golpe en la cabeza al chocar con el delantero rival, Didier Drogba, que, le dejó secuelas. «Todavía me cuesta hablar de ello», apuntaba la doctora, con alguna lágrima en los ojos. «Gerard siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Había sufrido un traumatismo craneal importante», confesaría a continuación.