Primera entrevista de la madre de Piqué en plena guerra mediática: pide un favor sobre Shakira

Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué concedió una entrevista en un programa de TV3 y dejó un sinfín de momentos y declaraciones destacadas. La doctora habló de su trayectoria profesional y de los duros momentos que ha atravesado su familia en los últimos años. Además, pidió un favor sobre Shakira, que ya se ha mudado a Miami con sus nietos Milan y Sasha.

Bernabéu aprovechó la invitación al programa de la televisión catalana para reconocer que no le gusta hablar de su vida privada en público y pidió expresamente no ser preguntada por la tormentosa separación de su hijo y la cantante colombiana: «Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu».

Se emocionó con una pregunta

Quiso mostrar una imagen fuerte, pero hubo un momento de la entrevista en el que se emocionó. Estaban hablando de un episodio del año 2012, cuando Gerard Piqué, en un partido en el Camp Nou, se dio un fuerte golpe en la cabeza: «Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante».

Montserrat Bernabéu sabía que sus declaraciones podrían generar mucha controversia y habló con el espacio televisivo para evitar cualquier momento tenso o pregunta incómoda sobre Shakira. Tampoco entró en la vida personal de su hijo, ni se pronunció sobre su romance con Clara Chía, ni sobre lo duro que debe ser que sus nietos se hayan marchado a Estados Unidos a vivir con su madre, siendo ahora más difícil verlos con regularidad.