La sucia estrategia de Piqué y su madre para engañar a Shakira

Desde que se confirmara la separación entre Shakira y Gerard Piqué, con el consiguiente acuerdo de divorcio firmado entre ambos tras semanas y meses de disputa, la colombiana detectó dos enemigas principales dentro de su guerra contra el padre de sus hijos. Gerard, por supuesto, permanecía en el número uno en la diana de Shakira, como se ha demostrado con las cuatro canciones compuestas en solitario o en colaboraciones que son un exitazo mundial, pero también un continuo ataque al ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, la cosa no queda ahí y además del propio Piqué y de Clara Chía Martí, su novia, la otra persona dentro del entorno de su ex a la que Shakira no puede ni ver, es su ex suegra, Montserrat Bernabéu.

Ambas mujeres fueron durante muchos años los dos grandes apoyos de Gerard Piqué cuando la relación con Shakira todavía estaba más que activa. Montserrat no solo tenía una gran relación con la artista de Barranquilla, si no que era una gran ayuda para la pareja a la hora de cuidar a sus hijos, Milan y Sasha, que actualmente tienen 10 y 8 años respectivamente, pero que en el punto álgido del romance entre Shakira y Piqué eran mucho más pequeños. Los abuelos de Piqué, sobre todo Monserrat, fueron como unos segundos padres para los pequeños, y es algo que Shakira siempre agradeció… hasta ahora.

Mencionada de forma burlona en el tema que Shakira sacó junto a Bizarrap, perteneciente a la sesión 53 del productor argentino, Montserrat Bernabéu no tiene actualmente ninguna relación con Shakira más allá de que ambas son vecinas. De hecho, la colombiana ha colocado en más de una ocasión una bruja mirando a casa de sus suegros, no se sabe si en señal de venganza o para apartar todo lo malo de lo que por desgracia para ella, hasta que se mude a Miami, sigue a su lado.

Shakira no quiere que Montserrat Bernabéu ni Joan Piqué, padre del ex futbolista, vean más allá de lo estrictamente necesario a sus hijos, pero Gerard tiene una estrategia junto con su madre, que lleva o hasta ahora llevaba oculta a Shakira y que permitirá a la primera disfrutar casi cuando quiera de Milan y Sasha. Existen varias cláusulas dentro del acuerdo de divorcio firmado entre ambos pero tanto Piqué como Shakira, aunque dicen no querer entrar en disputas, se ponen trampas cuando tienen a los niños para pillarse el uno al otro con las manos en la masa.

El plan de Piqué para engañar a Shakria

Muy ocupado por sus asuntos extradeportivos y que tienen que ver con su empresa Kosmos, Piqué no puede respetar una de las cláusulas por la cual Shakira le obliga a llevar a los niños a las extraescolares cuando cuenta él con la custodia. Es por tanto, Montserrat Bernabéu quien les lleva, con la siguiente estrategia. El ex del Fútbol Club Barcelona recoge a sus hijos en la puerta del domicilio de Shakira, muchos años compartido con la artista. Éstos se suben al coche y a unos metros, cuando la de Barranquilla ya no puede verles, les espera su abuela, que les recoge y se los lleva a estas actividades. A la hora de la vuelta efectúan el mismo intercambio para intentar no levantar sospechas, pero como todo lo que tiene que ver con el catalán y la colombiana últimamente, al final ha salido a la luz.