Quevedo y Shakira podrían estar preparando una colaboración

Quevedo y Shakira se han convertido en dos de los artistas más sonados del momento en la industria musical, de eso no cabe duda. Sus respectivas sessions con Bizarrap han generado millones de visitas en las principales plataformas de streaming, convirtiéndolos en un autentico fenómeno de masas. Además, ambos también comparten en común el hecho de haberse unido al tracklist del último disco de Karol G, Mañana será bonito.

Nuevas colaboraciones musicales que no han dejado indiferente a nadie. Pero, lo que de verdad ha revolucionado las redes sociales durante los últimos días han sido las declaraciones del canario durante su entrevista para Nude Proyect. Un encuentro con el que hizo sonar todas las alarmas ante una posible colaboración con la de Barranquilla.

En su entrevista Quevedo ha hablado de su session con Bizarrap, de su círculo más cercano, de su amor por las Islas Canarias y de su pareja. Además, y para sorpresa de todos, ha revelado cuál es el nombre del contacto más famoso que tiene en su agenda del móvil. Una cuestión donde la respuesta no fue Bizarrap, Karol G o Myke Towers, sino la mismísima Shakira.

Antes de contestar, el intérprete de Playa del Inglés ha mirado a su equipo y ha respondido tímidamente el nombre de la colombiana. Sin embargo, su reacción no ha pasado desapercibida para nadie. El nerviosismo previo de Quevedo antes de decir el nombre de Shakira ha avivado los rumores de una próxima colaboración.

Para saber a ciencia cierta si los rumores son ciertos habrá que esperar, pues el cantante no quiso abordar más en el tema. Pero no sería una teoría nada descabellada, especialmente, si tenemos en cuenta que la colombiana no ha parado de fusionar su música con la de los reguetoneros más sonados del momento.