Quevedo no decepciona con ‘Donde quiero estar’, su esperado álbum

Quevedo presenta este viernes 20 de enero su primer álbum de estudio. Tras haberse convertido en uno de los artistas españoles del momento, el artista comienza el año con un disco muy esperado, que se posiciona como uno de los grandes lanzamientos de este inicio de 2023.

El 2022 fue el año de Quevedo, y parece que el año que acaba de comenzar será igual o mejor. Tras haber pasado de ser un artista emergente a convertirse en un fenómeno musical en todo el mundo, gracias a su colaboración con Bizarrap, el artista canario da un paso más en su carrera con el lanzamiento de su primer disco.

Bajo el título de Donde quiero estar, el primer álbum de Quevedo ha visto la luz este viernes 20 de enero. Un lanzamiento tras el cual, sus fans han descubierto todas las canciones que ha compuesto durante los últimos meses, entre las que se encuentran colaboraciones con artistas de la talla de Omar Montes o Myke Towers en su reciente colaboración Playa del Inglés.

«Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera», escribió el artista canario en sus redes sociales antes de lanzamiento del disco.

Un disco en el que Quevedo y su equipo han cuidado hasta el más mínimo detalle. Tanto en la producción, como en la melodía de cada una de las canciones, así como la estética del disco y los videoclips que acompañan a todas y cada una de las canciones, que tal y como explica el propio artista, son como películas.

En cuanto al título del álbum y su futuro más próximo, Quevedo explica que: «algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada».

«Es un regalo de mi para ustedes, y también de Quevedo para pedro. por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida. En disco para todos y para siempre. Gracias, ahora… a seguir», expresa el artista, tras haber dado un paso más en su carrera con este lanzamiento.