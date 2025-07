Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 29 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Ferit se ha llevado una enorme desilusión al ver a Seyran en la universidad. Sin poder evitar las lágrimas en sus ojos, ha confesado que acababa de matricularla. Después de haber dado ese importantísimo paso en busca del bienestar de su esposa, lo que el joven menos esperaba era encontrarse con ella y con Kaya. Todo ello mientras Ifakat aprovecha la ocasión que se le ha presentado para intentar convencer a Suna para que se case con Kaya.

Y no solamente eso, sino que también tenga hijos con él para convertirse en la gran señora de la familia Korhan. Lejos de que todo quede ahí, Nukhet no parece estar mostrando su verdadera cara en la mansión, puesto que tiene un plan secreto para poder vengarse por todos esos años que ha sido apartada de la familia. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo, sin importar las consecuencias. Por si fuera poco, hemos observado cómo Seyran no duda un solo segundo en prepararse para celebrar junto a los suyos que, a pesar de todo, va a poder cumplir su sueño de poder estudiar en la universidad. Lo que la joven no esperaba era descubrir una información que va a arruinar por completo la noche: Sultan le está dando pastillas anticonceptivas para que no se quede embarazada de Ferit.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 6 de julio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Seyran enloquece por completo al descubrir que Sultan le ha estado echando pastillas anticonceptivas en su bebida. La situación empeora todavía más cuando Kazim decide intervenir. Todo ello mientras que Ferit se entera de que Pelin está embarazada, por lo que no duda en salir de fiesta para celebrarlo.

Al regresar a la mansión, el joven decide confesar esta información a Ifakat. Lejos de que todo quede ahí, Sultan confiesa a Kazim que estaba celosa de Seyran porque, antes de que llegara a sus vidas, ella se acostaba con Ferit. Kazim no tarda en utilizar esta información para amenazar, como nunca, a su yerno.

Por si fuera poco, Ferit decide acompañar a Pelin a una revisión. Así pues, no puede evitar emocionarse al ver a su hijo a través de una ecografía. Kaya y Suna pasan cada vez más tiempo juntos, pero ella intenta evitar que haya un acercamiento más allá de una amistad. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.