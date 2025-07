Una diputada del PSOE balear que cobra 62.000 € exige al Parlament que pague la guardería de su hijo

Una diputada del PSOE balear, Irantzu Fernández, ha registrado un escrito a la Mesa del Parlament exigiendo que la Cámara balear pague el cuidado y atención de su hijo de tres años mientras ella asiste al pleno de Presupuestos que se celebrará esta próxima semana. Un servicio a la demanda que otorga el Parlament balear desde la VI legislatura, en concreto, cuando el popular Pere Rotger era presidente de esta institución y Jaume Matas estaba al frente del Govern (2003-2007).

Una prebenda para los 59 diputados regionales de Baleares que escasamente en dos décadas se ha solicitado una decena de veces y poder conciliar así vida laboral y familiar de forma extraordinaria, dado que el coste del servicio de guardería corre a cargo del contribuyente, es decir, de los Presupuestos del Parlament, y no del sueldo de 62.082 euros anuales que cobra esta diputada socialista.

Mientras como cada verano las familias de las Islas se las ven y desean una vez acabado el curso escolar para hacer frente y solventar de su bolsillo esta cuestión, bien utilizado el servicio privado de guardería, contratando canguros o inscribiendo a sus hijos en los siempre muy demandados campamentos de verano, el Parlament dispone para sus señorías de la opción de contratar a una persona para el cuidado de sus hijos menores de tres años.

Para ello sólo tiene que solicitarlo el diputado que lo desee. En la presente legislatura nadie lo había requerido aún, como confirman desde el gabinete de prensa. De hecho, la última solicitud registrada a este respecto es de 2022.

Las mismas fuentes precisan que el Parlament no tiene de forma estructural un servicio de guardería, es decir, no dispone de un espacio físico, ni tampoco de personal en nómina que se ocupe de forma permanente de esta cuestión. No obstante, sí que hay unas dependencias en el edificio del Parlament que pueden habilitarse para ello en la tercera planta, y así se ha venido haciendo cuando se ha precisado, siempre previo acuerdo de la Mesa, tras la solicitud de la diputada o del diputado.

Las contadas ocasiones en las que se ha requerido hacer uso de esta prebenda es cuando hay plenos que se prevén largos, como puede ser el citado de los Presupuestos de 2025 que se aprobarán la próxima semana.

En la petición registrada por la diputada socialista se solicita hacer uso del servicio de guardería para su hijo de tres años (hará cuatro el mes de septiembre, precisa) para los días 7 de julio de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 20:00 a las 22:00 horas; el día siguiente 8 de julio en horario de tarde de 14:00 a 21:00 horas, y el 9 en esta misma franja horaria.

Ahora sólo falta el aval de la Mesa para que la diputada disponga de un servicio que desde su creación hace dos décadas apenas ha sido utilizado, pero sí reconocido y premiado. De hecho, ese mismo año de su entrada en funcionamiento, el grupo de Entidades Catalanas de la Familia (GEC) premió al Congreso de los Diputados y el Parlament balear por haber creado una guardería para que los diputados puedan dejar a sus hijos durante las sesiones parlamentarias.

Estos galardones, que se englobaban dentro de los XI premios empresariales e institucionales Familia que otorgaba el GEC, también quisieron reconocer con el premio de la acción social familiar al programa Hogares Conectados, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ofrecía créditos sin interés a familias para que compren ordenadores y accedan a internet.

Desde la entidad se destacó en un comunicado la labor de las guarderías del Congreso de los Diputados y del Parlament balear, y el jurado consideró que merecían el premio «por su ejemplaridad ante el conjunto de instituciones del país».