Quevedo pone fecha al lanzamiento de su primer álbum de estudio

El álbum debut de Quevedo ya tiene fecha de lanzamiento. Tras haberse convertido en uno de los artistas españoles del momento, el artista canario ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su primer disco. Un disco muy esperado que se posiciona como uno de los grandes lanzamientos de este inicio de 2023.

El 2022 fue el año de Quevedo, y parece que el año que acaba de comenzar será igual o mejor. Tras haber pasado de ser un artista emergente a convertirse en un fenómeno musical en todo el mundo, gracias a su colaboración con Bizarrap, el artista canario da un paso más en su carrera y anuncia la fecha de lanzamiento de su primer disco.

Bajo el título de Donde quiero estar, el primer álbum de Quevedo verá la luz el próximo viernes 20 de enero. En tan solo una semana, sus fans podrán escuchar todas las canciones que ha compuesto durante los últimos meses, entre las que se encuentran colaboraciones con artistas de la talla de Omar Montes o Myke Towers y su recien estrenada Playa del Inglés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de QUEVEDO (@quevedo.pd)

«Bueno gente, ya no queda nada para que puedan escuchar mi primer álbum y estoy muy feliz de que sea así. lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera», escribe el artista en sus redes sociales.

Y añade: «es complicado saber donde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo. es complicado saber si donde estoy es donde quiero estar, o si es donde quería estar. aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas; a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. casi no me da tiempo a seguir soñando».

En cuanto al título del álbum y su futuro más próximo, Quevedo explica que: «algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada».

«Este año he estado en ese proceso de búsqueda a la vez que he encontrado lo que quiero. incluso me preguntaba si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna, DONDE QUIERO ESTAR. creo que hemos conseguido contar la isla a través de pedro y pedro a través de la isla, y ese era el objetivo», continua.

«Es un regalo de mi para ustedes, y también de quevedo para pedro. por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida. En disco para todos y para siempre. Gracias, ahora… a seguir», concluye el artista.