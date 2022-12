Quevedo predice el artista que va a triunfar el próximo año: “2023 es suyo”

En su visita a la casa de Ibai Llanos para charlar, Quevedo ha hablado sobre qué artistas escucha y quién según él va a ser uno de los artistas revelación de 2023. El canario ha elegido a un joven artista español que hasta el momento ha pasado bastante desapercibido.

Las dos canciones que más han sonado este verano han sido sin duda DESPECHÁ de Rosalía y la Bizarrap Music Session Vol. 52 de Quevedo con el productor argentino. El artista ya poseía bastante hits antes de la colaboración como el remix de Cayó la noche o Piel de cordero, pero no tenía la proyección de Rosalía. Este ha contado a Ibai la admiración que tiene por la catalana, aunque ha dicho algo sorprendente al respecto.

“Si nunca hubiese sido artista yo, quizá nunca hubiese sido el tipo de música que escucho. Pero a día de hoy, yo escucho los temas, las producciones, como suena todo tan increíble. Y los cojones que tiene experimentando”, ha reconocido. “Tangana igual. Yo que soy medio reguetonero, valoro la música que hacen por el curro que lleva detrás. Son las dos bestias”, ha añadido. Estos son dos ejemplos de artistas que Quevedo no escucharía si no fuese por su viralidad, ya que no se encuentran dentro de su género de preferencia.

Sin embargo, con el siguiente comparte bastantes similitudes e incluso han colaborado en una canción que se llama Jordan I: Saiko, un joven artista de Granada que se dedica a la música urbana. Su nombre ha empezado a sonar este año a pequeña escala y tiene un EP en el mercado llamado 1371 KM junto con multitud de sencillos. Sus oyentes mensuales alcanzan la cifra de 687.199. Además, cuenta con el apoyo de Lola Índigo, que ya colaboró con él en el remix de Humedad junto con Alejo.

Quevedo asegura que el granadino va a dar mucho que hablar en 2023. “Saiko. Yo he acertado mucho en predicciones. Y el Saiko, el 2023 es suyo. Fuerte”, ha explicado a Ibai. “Lo que he supuesto yo en España en 2022, el 2023 es de Saiko”, ha afirmado el canario con toda seguridad.