Giro de 180º confirmado por Roberto Brasero: el inesperado cambio que llega a partir de este día

Roberto Brasero lanza un inesperado cambio de tiempo, llega a partir de este día una novedad destacada para la que quizás no estamos del todo preparados. Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden complicarse con el paso de las horas. Una novedad del todo inesperada que va ganando terreno a medida que va llegando, un fenómeno que, sin duda alguna, debemos empezar a familiarizarnos este verano que ya parece que apunta maneras.

Será el momento de visualizar algunos elementos que pueden ser los que harán realidad estos cambios que afectarán de lleno a nuestras vacaciones. Tenemos que afrontar un verano de esos que difícilmente van a olvidarse, sobre todo, ante una serie de transformaciones que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, tenemos por delante ciertos detalles que pueden hacernos pensar en lo que podemos hacer y lo que no. El tiempo es uno de los elementos que es capaz de marcar una diferencia importante. Tenemos que ver llegar ese destacado giro de guion que se ha convertido en toda una novedad destacada y que Roberto Brasero es capaz de explicarnos.

El inesperado cambio que llega a partir de este día

Este día ha llegado un importante cambio que puede acabar siendo el que marcará estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días de vacaciones en los que todo puede ser posible.

Estamos viendo como todo cambia y lo hace de tal forma que debemos empezar a prepararnos para lo peor, con una situación del todo inesperada que se ha convertido en una realidad contra la que es difícil luchar. Las olas de calor han dado paso a una nueva amenaza que puede acabar siendo incluso peor.

Tenemos por delante una situación que puede acabar marcando las vacaciones de más de uno. La inestabilidad parece que se ha convertido en algo que hasta la fecha no veíamos llegar, de una forma que puede dividir del todo el país, con una serie de novedades que veremos llegar a toda velocidad.

Tocará estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar marcando unos días cargados de acción. Lo que nos espera podría acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente que Roberto Brasero nos explica.

Roberto Brasero confirma el giro de 180º

Un nuevo giro de 180º llega a toda velocidad y se convierte en uno de los que nos invita a cambiar algunos planes. Sobre todo, aquellos que tenemos al aire libre y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede acabar siendo posible de una forma o de otra.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su previsión del tiempo de Antena 3: «El domingo, en el área Cantábrica y Galicia se esperan cielos nubosos o cubiertos con abundante nubosidad baja y precipitaciones débiles mientras que en el resto los cielos estarán poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución y en cuanto a las tormentas, se desplazan más al este, y en la fachada mediterránea se esperan tormentas y chubascos con probabilidad de que sean fuertes en Pirineos orientales, sur del Sistema Ibérico y zonas aledañas. En las costas serán menos probables. En Canarias el calor apretará durante este fin de semana, pudiéndose superar los 34° en el sur de las islas, incluso más de 36º o 37° en el sur de Gran Canaria. A partir del domingo habrá una bajada de temperaturas y una normalización de las mimas. Los alisios soplarán de forma intensa en las zonas expuestas. La calima a partir de mañana sábado se irá retirando por el Suroeste del archipiélago».

Aunque lo peor podría estar más cerca de lo que nos imaginaríamos: «El lunes continuará el descenso de temperaturas en el tercio norte de la península. Y tanto ese día como el martes podemos hablar de un ambiente fresco o no tan caluroso como el correspondería para esta fecha, pero so en esa zona de España. El martes esta bajada también se extiende al Mediterráneo y Baleares aunque ahí seguirán siendo calurosas. Las máximas se quedarán en torno a 25° en el tercio norte, pero seguirá el calor intenso en el centro y la mitad sur de la península, también en el sur de Galicia. Por ejemplo Ourense 35°, 36° Madrid y más de 38º en amplia zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ciudades como Ciudad Real, Badajoz, Jaén o Córdoba entre 40º y 42°. No será ola de calor, pero será julio en toda su extensión».

Pasaremos de una ola de calor a un ambiente que puede ser especialmente cambiante: «este fin de semana y los primeros días de la próxima semana habrá un descenso de temperaturas en el tercio norte, donde podremos tener un ambiente fresco para esta para esta época del año. También podemos notar la bajada de temperaturas el lunes y martes en el oeste peninsular y en Baleares, pero menos».