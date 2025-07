Giro de 180º en el tiempo: Roberto Brasero avisa por lo que va a pasar a partir de hoy en España

Roberto Brasero lanza un aviso ante lo que va a pasar a partir de hoy en España, llega un giro de 180º en el tiempo. Tendremos que empezar a ver llegar una situación del todo inesperada que puede afectarnos de lleno en estos días del mes de julio que tenemos por delante. Tocará ver qué es lo que nos espera en unas jornadas para las que debemos estar preparados. Con una serie de situaciones que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no sabíamos.

En el tiempo llega un giro de 180º

Un giro de 180º está a punto de llegar, unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada que acabará gestándose de una forma que quizás no esperaríamos. Estamos ante un verano que ya apunta maneras y puede ser totalmente impredecible.

Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos momentos. Una situación que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que serán los que nos afectarán en unos días de cambios.

Este tiempo de verano que nos está esperando puede acabar siendo uno de los más cambiantes del momento. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser claves y hasta el momento no teníamos que empezar a ver llegar.

De las altas temperaturas pasaremos directamente a algo muy diferente que nos puede hacer pensar claramente en un giro destacado de ciertos detalles que pueden ser claves. Tenemos que empezar a visualizar un giro que puede acabar siendo el que marcará la diferencia.

Tenemos que empezar a ver llegar un importante cambio de ciclo que Roberto Brasero nos explica en su previsión del tiempo.

Roberto Brasero nos explica lo que va a pasar a partir de este día

Tenemos que estar preparados para afrontar un fin de semana en el que todo puede ser posible. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden acabar marcando unos días de cambios destacados. Hasta la fecha no sabíamos que este mes de julio empezaría con tanta fuerza.

Este experto en el tiempo nos explica que: «Durante el finde semana se espera un descenso de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, más marcado en el norte de la península. El domingo podremos tener: A Coruña 21°; Vitoria y Pamplona 25°. En el resto seguirá haciendo calor: Barcelona, Castellón o Alicante 33°, con sensación de bochorno por la humedad. Más de 38° en buena parte de la mitad sur, e incluso llegando de nuevo a40° en puntos de los valles del Guadiana y el Guadalquivir».

Lo peor podría estar por llegar este fin de semana: «También se formarán tormentas durante el fin de semana. Especialmente en el norte y el este de la península y la jornada del sábado. Las tormentas podrán ser localmente fuertes y puntualmente muy intensas y estar acompañada de granizo, con probables chubascos fuertes en Pirineos, Cantábrica de León y norte del Sistema Ibérico. Serán más probables e intensas en zonas montañosas y aledañas, aunque podrán afectar también a zonas llanas. El domingo, en el área Cantábrica y Galicia se esperan cielos nubosos o cubiertos con abundante nubosidad baja y precipitaciones débiles mientras que en el resto los cielos estarán poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución y en cuanto a las tormentas, se desplazan más al este, y en la fachada mediterránea se esperan tormentas y chubascos con probabilidad de que sean fuertes en Pirineos orientales, sur del Sistema Ibérico y zonas aledañas. En las costas serán menos probables».

Siguiendo con la misma explicación: «El lunes continuará el descenso de temperaturas en el tercio norte de la península. Y tanto ese día como el martes podemos hablar de un ambiente fresco o no tan caluroso como el correspondería para esta fecha, pero so en esa zona de España. El martes esta bajada también se extiende al Mediterráneo y Baleares aunque ahí seguirán siendo calurosas. Las máximas se quedarán en torno a 25° en el tercio norte, pero seguirá el calor intenso en el centro y la mitad sur de la península, también en el sur de Galicia. Por ejemplo, Ourense 35°, 36° Madrid y más de 38º en amplia zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Ciudades como Ciudad Real, Badajoz, Jaén o Córdoba entre 40º y 42°. No será ola de calor, pero será julio en toda su extensión».