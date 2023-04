La guerra no cesa: brutal zasca de Shakira a Piqué tras su última entrevista

Shakira ya no vive en España. La cantante colombiana se hartó definitivamente y viajó a Estados Unidos con sus hijos, Milan y Sasha. Obviamente, aunque estuviera contemplado en el acuerdo de separación, a Piqué no le ha sentado bien esa decisión. Sin embargo, la cantante colombiana no va a cambiar su manera de actuar ni sus planes de vida por el ex futbolista, al que por cierto ha vuelto a responder con un zasca.

Durante la entrevista que el ex jugador catalán concedió a Gerard Romero en Jijantes, que se ha hecho muy viral por varias de las cosas que dijo, Piqué se refirió a Shakira diciendo que «mi ex es latinoamericana». Una frase que no ha sentado nada bien en las redes sociales, donde han tachado al que fuera futbolista del Barcelona de xenófobo. Lejos de callarse, la de Barranquilla ha respondido en su perfil de Twitter: «Orgullosa de ser latinoamericana».

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023



«Ahora nos dedicamos a tirar el beef. Luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal… El tema de tirar beed está muy bien, es la moda, es el zasca… Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal […] Pero no pensamos después en la otra persona ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide y digamos ‘oh, nos hemos pasado’? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí. Yo intento vivir mi vida y ya llega un punto en el que ya me es absolutamente indiferente lo que diga la gente», dijo Piqué sobre Shakira.

«Yo te puedo poner un ejemplo. Mi ex pareja, que es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero», decía Piqué en esa charla en Twitch.